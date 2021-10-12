Собирать прямо в браузере: российские ученые создали редактор углеводов

Химики создали онлайн-редактор углеводов. Он поможет упростить изучение углеводных молекул. Об этом сообщила пресс-служба Института органической химии им. Зелинского (ИОХ) РАН. Статья с описанием технологии принята к публикации Journal of Chemical Information and Modeling.

В материале говорится, что из-за огромного разнообразия и структурной сложности природных углеводов биохимикам для описания углеводных молекул не хватало формализованных средств. Было сложно вести базы данных. До недавнего времени отсутствовали простые инструменты ввода углеводных структур и их форматирования для дальнейшей работы.

Сотрудники Лаборатории углеводов и биоцидов ИОХ РАН разработали язык описания углеводов CSDB Linear. Создана полная номенклатура для последующей работы.

Теперь ученые смогут «собирать» сложные молекулы прямо в браузере.