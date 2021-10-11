На Земле найдены мангровые леса возрастом более 125 тысяч лет «в ловушке времени»

Группа ученых из нескольких стан мира обнаружила глубоко в тропиках мексиканского полуострова Юкатан реликтовый мангровый лес. По их подсчетам, обнародованным в статье журнала PNAS, возраст экосистемы свыше 125 тысяч лет.

Уникальное место помогли найти местные жители. Они указали на старейшие деревья в прибрежной лагуне. Море в этом месте отступило уже на 170 км. Но растения, которые обычно обитают в морской соленой воде, продолжили расти в водах пресноводной реки Сан-Педро.

Были проведены ботанические, геологические и генетические исследования. По их результатам, ученые пришли к выводу, что «прибрежные мангровые заросли практически попала в ловушку времени». Они остались произрастать там, где появились после ледникового периода.

Море ушло отсюда 125 тыс. лет назад. Растения должны были погибнуть, но они приспособились к пресной воде, но при этом не изменились.

«Изучение этих адаптаций поможет нам лучше понять и возможные будущие условия в меняющемся климате», — указал один из авторов работы Октавио Абурто-Оропеза.

Ранее сообщалось, что место первого гнездования мигрирующих птиц зависит от условий зимовки. Так, горихвостки зимуют в мангровых лесах.