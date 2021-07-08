Ученый предсказал появление «второй Луны» на земном небе

Взрыв звезда Бетельгейзе приведет к появлению на земном небе яркой звезды, которая будет видна даже днем. Такой прогноз дал сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев, сообщает РИА «Новости».

«Яркость звезды будет как полная Луна на небе. Она будет видна днем, она будет видна красиво ночью», — рассказал Авдеев.

По его словам, взрыв Бетельгейзе произойдет в ближайшее десятки-сотни тысяч лет.

Ранее астрономы выяснили, почему звезда стала неожиданно темнеть. Бетельгейзе сама «кашлянула» и закрыла себя пылевым облаком. Чтобы понять это, астрономам понадобились наблюдения за звездой при помощи космического телескопа Hubble, которые велись в 2019 и 2020 годах.

Бетельгейзе, яркая звезда созвездия Ориона, начала вести себя неожиданным образом осенью 2019 года, неожиданно снизив свой блеск почти на две трети к февралю 2020 года. Это неожиданное потускнение породило множество вопросов, и главное – предсказание скорого взрыва Бетельгейзе как сверхновой звезды, которым должна завершиться ее жизнь согласно существующим представлениям об эволюции звезд.

Сам объект находится в семистах световых годах от Солнца, поэтому в действительности все события происходили с ней в начале XIV века – мы видим лишь свет, дошедший до нас от звезды.