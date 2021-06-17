Китайский корабль с космонавтами успешно вышел на орбиту

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту успешно вышел на орбиту. Трансляцию ведет телеканал CGTN.

Корабль должен пристыковаться к строящейся орбитальной станции Китая «Тяньгун» через шесть-семь часов, заявили в эфире телеканала. Космонавты проведут на станции три месяца.

«Шэньчжоу-12» стал первым кораблем, запущенным к станции «Тяньгун». На борту находятся космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

Запуск состоялся по графику, в 04.22 мск, с космодрома Цзюцюань на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия. Для вывода корабля на орбиту использовалась ракета-носитель Long March-2F Y12.

15 мая Китай впервые в своей истории успешно посадил космический аппарат «Тяньвэнь» на поверхность Марса.