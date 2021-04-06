Российская компания по организации космического туризма закрылась
Российская частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма, будет закрыта. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на генерального директора компании Павла Пушкина.
По его словам, трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты вынудили компанию закрыться.
Ранее в России приостановили создание первого частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма
Компания «КосмоКурс» была создана в 2014 году для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Для проведения пусков планировалось создание космодрома под Нижним Новгородом.
В свое время компания была резидентом фонда «Сколково», получила лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность.
Проект «КосмоКурса» предполагал разработку одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Первый полет планировался на 2025 год. Туристы должны были провести в невесомости около пяти минут.
Билет в космос ориентировочно оценивался в 200-250 тысяч долларов. Компания планировала проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.