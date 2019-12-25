Рогозин: Россия вернется к проекту окололунной станции США Gateway
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия вернется к переговорам в проекте окололунной станции США Gateway. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах», — сказал Рогозин.
Он добавил, что российской стороне в первую очередь важный вопросы, связанные с принципом, а не с железом.
По словам Рогозина, нужно искать те принципы, которые эффективны в принятии сложных решений.
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