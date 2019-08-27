Ученые рассказали о провоцирующих развитие рака продуктах
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Ученые назвали продукты, которые способствуют возникновению рака толстой кишки. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации по изучению рака.
По мнению ученых, употребление в пищу растительного масла для жарки провоцирует развитие раковых опухолей в кишечнике.
Исследователи также установили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе.
Ранее сообщалось, что онколог рассказала об основных признаках возникновения рака.