Ученые рассказали о провоцирующих развитие рака продуктах

Ученые назвали продукты, которые способствуют возникновению рака толстой кишки. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации по изучению рака.

По мнению ученых, употребление в пищу растительного масла для жарки провоцирует развитие раковых опухолей в кишечнике.

Исследователи также установили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных элементов в кровеносной системе.

Ранее сообщалось, что онколог рассказала об основных признаках возникновения рака.