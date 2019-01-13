Ученые не смогли связаться со «Спектром-Р»
Советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко заявил, что связь с космическим аппаратом «Спектр-Р» установить не удалось. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что программа связи с комическим аппаратом в данный момент закончена.
«Сейчас идет заседание оперативно-технического руководства по итогам сеанса», — уточнил Блошенко.
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Он отметил, что в понедельник, 14 января, космический аппарат снова попадет в зону радиовещания и ученые повторят сеанс связи.
Ранее сообщалось, что ученые начали сеанс связи с «Спектром-Р».