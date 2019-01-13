Ученые не смогли связаться со «Спектром-Р»

Советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко заявил, что связь с космическим аппаратом «Спектр-Р» установить не удалось. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что программа связи с комическим аппаратом в данный момент закончена.

«Сейчас идет заседание оперативно-технического руководства по итогам сеанса», — уточнил Блошенко.

Реклама

Он отметил, что в понедельник, 14 января, космический аппарат снова попадет в зону радиовещания и ученые повторят сеанс связи.

Ранее сообщалось, что ученые начали сеанс связи с «Спектром-Р».