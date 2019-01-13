Ученые начали сеанс связи с «Радиоастроном»
Специалисты пытаются связаться с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как отмечается, очередной сеанс начался.
«Его длительность зависит от успешности сеанса. Обычно они длятся час-два и зависят от объема передаваемой информации», — сказал собеседник агентства.
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Уточняется, что предварительные результаты будут известны сегодня, 13 января, окончательные — в понедельник,14 января.
Ранее сообщалось, что «Радиоастрон» превысил срок работы более чем в два раза.