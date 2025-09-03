«Я родился мертвым». Как Чарли Шин лечил ВИЧ молоком больных коз и экспериментальными уколами

В 2015 году любимец публики, актер Чарли Шин публично признался, что он ВИЧ-инфицирован. Чтобы излечиться, он пробовал все: от молока больных коз, которое ему впрыскивал знахарь в Мексике, до экспериментальных лекарств. Чарли Шином манипулировали, его обманывали, — и в результате содержание вируса в его организме резко пошло вверх. Однако прошло уже 10 лет с того момента, и сам актер заявляет, что полностью излечился от недуга. В день рождения актера «Газета.Ru» разобралась, как лечился Чарли Шин, действительно ли он теперь здоров и что именно могло ему помочь.

Пять тысяч половых партнеров

В ноябре 2015 года голливудский актер Чарли Шин признался, что является носителем ВИЧ. Тогда в эфире программы Today на телеканале NBC Шин заявил: «Я здесь, чтобы признать, что у меня ВИЧ. Эти три буквы трудно принять».

По словам актера, о смертельном диагнозе он узнал четырьмя годами ранее и рассказал о нем тем, кому мог доверять больше всего. Первые подозрения об опасном диагнозе возникли после того, как Шин начал просыпаться по ночам в поту, испытывая при этом нечеловеческие головные боли. После этого он был госпитализирован, и спустя несколько дней врачи раскрыли причину его недуга.

Как именно он заразился ВИЧ, актер сказать не смог. Впрочем, в сети можно найти множество слухов о наркотической зависимости Шина и беспорядочных половых связях. Некоторые источники сообщают, что актер имел пять тысяч сексуальных партнеров и участвовал в оргиях на 50 человек. Первое время Шин скрывал диагноз и даже платил своим партнерам за молчание. В какой-то момент актер устал от шантажистов и решил сам признаться в своем диагнозе.

close Чарли Шин в сериале «Два с половиной человека» (2004) Warner Bros. Television

Носители ВИЧ пожизненно принимают лекарственные препараты по схеме лечения, которая называется антиретровирусной терапией. По словам самого Шина, он был вынужден принимать по четыре таблетки в день и страдал от побочных эффектов (среди самых распространенных — усталость, головная боль, проблемы с печенью и ЖКТ). Такая терапия приводит к тому, что количество копий вируса в организме снижается и поддерживается на низком уровне, так что ВИЧ-инфицированный человек при этом практически не испытывает симптомов заболевания и не заражает других.

По словам Шина, он устал от побочных эффектов и начал искать более эффективные методы лечения ВИЧ. Конечно, без приключений поиски не обошлись.

Мексиканская методика

В 2016 году в «Шоу доктора Оза» (американское ток-шоу, которое ведет врач Мехмет Оз) Чарли Шин признался, что перестал принимать таблетки для лечения ВИЧ и обратился к альтернативной медицине.

«Я не принимаю лекарства уже около недели. Рискую ли я жизнью? Конечно. И что с того? Я родился мертвым. Эта часть меня совсем не беспокоит», – заявил актер.

Во время эфира Шин сказал, что проходит лечение у доктора Сэма Чачуа. Сам Чачуа рассказал, что вылечил Шина от ВИЧ с помощью молока коз, страдающих артритом. Лечение было основано на «теории возмездия» Чачуа, согласно которой «для каждой болезни существует противоболезнетворный агент, способный уничтожить болезнь и восстановить здоровье». По словам Чачуа, козье молоко, зараженное вирусом козьего артрита и энцефалита, является «злейшим врагом» ВИЧ.

Чачуа также похвастался тем, что ему якобы удалось искоренить ВИЧ на небольшом африканском острове, входящем в Коморы. Однако по состоянию на 2012 год распространенность ВИЧ среди взрослого населения Коморских Островов составляла 2,1 %, что выше общемирового показателя в 0,8 %.

«Шин был при смерти, когда мы встретились в Мексике. У Чарли был тяжелый энцефалит, тяжелая печеночная недостаточность из-за лекарств — и, вероятно, из-за алкоголя. Он был в ужасном подавленном состоянии. Как только я его увидел, мне пришлось заняться печеночной недостаточностью, попытаться вылечить энцефалит, который его убивал. И мне это удалось», — сказал Чачуа.

Доктор Оз поделился частью аудиозаписи своего разговора с Чачуа, который признался, что был настолько уверен в эффективности лечения Шина, что ввел себе немного его крови.

«Я взял у него немного крови, сделал себе инъекцию и сказал: «Чарли, если я не знаю, что делаю, то у нас обоих будут проблемы, не так ли?» — рассказал Чачуа. Однако сам Шин заявил, что тот мог подменить пробирки с кровью.

В передаче доктора Оза у Чарли Шина взяли кровь для определения уровня вируса в крови, чтобы подтвердить или опровергнуть эффект от лечения козьим молоком. Оказалось, что уровень ВИЧ в крови актера вырос до 12,300 копий вируса на 1 мл плазмы крови .

Справка Вирусная нагрузка при ВИЧ-инфекции измеряется в количестве копий ВИЧ на 1 мл плазмы крови. Условно выделяют 4 степени вирусной нагрузки:



Низкая — менее 1000 вирусных копий.

Средняя — 1–10 тыс. копий.

Высокая — 10–100 тыс. копий.

Очень высокая — более 100 тыс. копий.

Шин незамедлительно вернулся к терапии. Если бы он не начал принимать лекарства, то к настоящему моменту наверняка бы умер.

close The Dr. Oz Show

«Я не воспринимал это как русскую рулетку. Я не воспринимал это как полный отказ от привычного курса, которого мы придерживались. Я никому этого не рекомендую — я сам выступаю в роли подопытного кролика», – заметил Шин.

Подопытная свинка Шин

Однако на этом эксперименты актера не закончились. По его словам, прежняя терапия вызывала у него побочные эффекты и состояние, «граничащее с деменцией». После неудачного опыта с мексиканским врачом, он решил опробовать уже официальный, но экспериментальный препарат. Речь идет о тестировании нового средства Pro 140 (действующие вещество — леронлимаб) от компании CytoDyn.

«Он называется PRO 140, и у него нет никаких побочных эффектов. Вообще. Нужна одна инъекция в неделю, а не кучки токсичных таблеткок каждый день. Это ближайший путь к излечению, который доступен на данный момент. Вы можете жить совершенно нормальной жизнью. Вы можете управлять собой. Эта штука — лекарство будущего, я чертовски рад быть частью испытаний», – отметил Шин.

Препарат CytoDyn Pro 140 представляет собой моноклональное антитело, блокирующее CCR5 ко-рецепторы, которые ВИЧ использует для проникновения внутрь клетки. Однако PRO 140 не требует ежедневного приема — его нужно вводить инъекционно раз в неделю.

«Механизм работы препарата достаточно простой: чтобы ВИЧ вошел в клетку, ему нужно 2 рецептора — CD4 и ССR5. CD4 расположен на наших Т-лимфоцитах, хелперах, (иммунодефицит развивается как раз из-за повреждения клеток иммунной системы), а CCR5 расположен рядом, он как ко-рецептор. И известно, что существуют люди с врожденной устойчивостью к ВИЧ. У таких людей как раз наблюдались мутации в CCR5. Всем известна история о Хэ Цзянкуй, который в 2018 году заявил, что с помощью редактирования генов изменил гены у нескольких эмбрионов так, чтобы родились дети, устойчивые к ВИЧ. Он редактировал как раз ген CCR5. У препарата, который принимает Шин, похожий эффект, только рецептор не меняют, а просто блокируют. В итоге оказалось, что вирус не проникает в клетки и новых заражений не происходит», — объяснил «Газете.Ru» принцип работы препарата иммунолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Михаил Болков.

В 2017 году в СпидЦентре этот препарат назвали одним из самых перспективных. Сфера применения нового лекарства широка, ведь до 70% ВИЧ-положительных лиц в Европе и США имеют штамм, использующий CCR5 ко-рецептор для проникновения внутрь клеток. Сообщается, что препарат практически не имеет серьезных побочных эффектов.

В том же году Чарли Шин объявил о том, что здоров, и в его анализах вирус не определяется. Однако ему все равно нужно придерживаться терапии всю жизнь, уверен Болков.

close Чарли Шин и Валерия Голино в фильме «Горячие головы 2» (1993) Global Look Press

«Нужно понимать, что пока это такая же пожизненная терапия, как и таблетки. Препарат не избавил Чарли Шина от вируса. Как только он прекратит делать инъекции, спустя какое-то время вирус может снова повыситься в крови. Что касается осложнений, то в клиническом исследовании не заявлено о серьезных побочных эффектах. Но исследование было ограниченным. Теоретически побочные эффекты возможны, но пока польза превышает риск», — рассказал врач.

Однако на конференции HIVR4P 2024 (на мероприятии обсуждают последние открытия в области лечения ВИЧ) стало известно, что препарат эффективно борется с «резервуарами» вируса в организме. Дело в том, что вирус умеет «прятаться» в организме и может снова появиться в кровотоке вскоре после прекращения приема терапии. Специалисты изучают стратегии выведения ВИЧ и его резервуаров из организма или же возможность подавить вирус до такой степени, что его сможет контролировать иммунная система человека.

Новое исследование показало, что терапия различными комбинациями леронлимаба и антител под названием PGT121-LS и VRC07-523-LS помогает уничтожать эти вирусные резервуары. Ученые заявили, что достигли успехов в испытаниях на макаках. После отмены терапии 33% макак смогли самостоятельно подавлять вирус в течение 20 недель. Работа в этом направлении продолжается.

А что сейчаc

С тех пор Шин кардинально пересмотрел свой образ жизни, излечился от пагубных пристрастий и проводит творческие встречи, на которых подробно рассказывает о ВИЧ, симптомах, проявлениях, терапии и лечении.

В 2025 году стриминговый сервис Netflix анонсировал выход документалки об актере под названием «Он же — Чарли Шин». В ней артист честно признаётся в зависимостях и сопровождавших их проблемах. О судьбе звезды в ленте также рассуждают его бывшие коллеги и бывшая супруга. Сериал выходит 10 сентября.