«Шансов дожить до утра не было». Акулы атаковали катамаран российских ученых

Акулы атаковали в Коралловом море катамаран Russian Ocean Way - TION участников кругосветной экспедиции Томского отделения Русского географического общества. Катамаран затонул, но команда спасена, сообщила исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная. Участник похода Евгений Ковалевский рассказал «Газете.Ru», что денег на строительство нового катамарана нет, но команда сделает все для продолжения экспедиции.

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way атаковали акулы. Экипажу удалось спастись благодаря проходившему неподалеку сухогрузу. Об этом сообщила «Интерфаксу» исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества (ТОО РГО) Юлия Калюжная.

«Вчера ночью в 19:00 мск было несколько атак акул на катамаран, в результате чего баллоны начали сдуваться, судно начало тонуть. Экипажем был подан сигнал SOS, на помощь пришел корабль, который доставит участников экспедиции в австралийский Брисбен», — сказала Калюжная.

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Экспедиция Russian Ocean Way «По пути русских кругосветных мореплавателей» организована томским отделением Российского географического общества. Ее участники следуют по маршруту первых русских кругосветных мореплавателей XIX века, таких как Иван Крузенштерн и Фаддей Беллинсгаузен. Их маршрут стартовал 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге, завершить его они намерены там же 1 июля 2024-го.

По словам Калюжной, на борту катамарана находились руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, капитан тримарана Станислав Березкин и француз по имени Винсент. Никто не пострадал. Катамаран потерян — он затонул.

Как утверждает Калюжная, несмотря на потерю судна, Ковалевский и Березкин продолжат экспедицию. Французский участник останется в Австралии. Сама Калюжная сообщила, что полетит в Австралию искать новое судно.

В разговоре с «Газетой.Ru» руководитель экспедиции Евгений Ковалевский подтвердил намерения продолжить путешествие.

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«Будем делать все, чтобы продолжить экспедицию. Я настроен однозначно. Придем в Австралию, будем искать варианты. Денег нет. Будем думать. Самое важное — утонул катамаран. С ним мотор, картплоттер, генератор, солнечные панели, все инструменты, спальные мешки, еда, вода», – сообщил он.

На настоящий момент участники экспедиции уже потеряли два судна. Поставить рекорд Гиннесса и обойти на надувном судне вокруг планеты им уже не удастся. По словам Ковалевского, строить новый катамаран дорого, а можно ли его купить – неясно.

«Мы понимаем, что нет сегодня надувного судна, способного без издевательства над экипажем обойти вокруг планеты. Но главная цель — совершить обход планеты маршрутами первых русских кругосветных экспедиций 19 века — нам все еще по плечу», — отметил Ковалевский.

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Как тонул катамаран

Первый раз светящиеся сигарные акулы напали на экипаж 4 сентября в Тихом океане в 835 километрах к юго-востоку от Австралии, им удалось повредить левый баллон судна.

«Серьезную пробоину в левом баллоне в ночь с 4 на 5 сентября мы сумели кое-как в течение пятого сентября нейтрализовать и далее шли с частично затопленной кормой на левом баллоне. Атаки продолжались. Пробоина в ночь с 5 на 6 сентября оказалась критичной, потому что пришлась на корму правого баллона. Корма начала погружаться. Шансов дожить до утра не было», – рассказал Ковалевский.

После повторной атаки команда подала сигнал SOS, и береговой штаб экспедиции связался с австралийскими спасателями, и уже через 45 минут к катамарану вышел сухогруз, следующий до Шанхая.

«Катамаран на глазах начал погружаться. Если бы сухогруз не подошел так быстро, мы бы часа через три перевернулись и встали торчком на носовых баллонах, как Титаник»,

– добавил руководитель экспедиции в разговоре с «Газетой.Ru».

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В марте 2023 года парусный надувной тримаран Russian Ocean Way вышел из залива Консепсьон и направился на остров Пасхи через Тихий океан. На борту находились Ковалевский, Березкин и матрос Егор Музилеев с собакой Пасокой. 16 марта погода начала ухудшаться, у судна разорвало рулевое устройство и управление было потеряно. Экипаж подал сигнал SOS, участников экспедиции спас сухогруз под панамским флагом. Тримаран привязали к судну, но его оторвало, и он затонул со всем оборудованием и имуществом.

После этого Ковалевский и Березкин прибыли на остров Пасхи и провели ревизию хранящегося там катамарана россиянина Дмитрия Трубицина. Восемь лет назад он переплыл на остров из Америки. Судно получило новое название Russian Ocean Way — TION. Путешественники закупили оборудование и начали подготовку к продолжению экспедиции. Тогда к команде примкнули россиянин Андрей Черепанов и чилийский дайвер и подводный фотограф Калеб Хара Гарате. 25 апреля судно вышло в море. Позже Черепанова в команде заменил француз Винсент.

Экспедиция предполагает посещение Французской Полинезии, Таити, острова Кука, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Австралии, Мадагаскара и Африки.

18 августа, в День географа, «Газета.Ru» опубликовала дневник Ковалевского, который он ведет во время экспедиции. Там путешественник рассказывает о людях, которых команда встречает на островах, и о предыдущем нападении акулы.