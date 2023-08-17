Маленькие рыбаки с плоскими затылками: зачем древние японцы деформировали детям черепа

Ученые доказали, что древним обитателям Японских островов из народа хирота с детства деформировали черепа, благодаря чему у них были плоские затылки. Этим археологов не удивишь — так маркировали элиту множество народов, в том числе классические майя. Однако, судя по могилам, в обществе хирота царило равенство, поскольку они вели вольную жизнь рыбаков. По мнению исследователей, с помощью деформации черепов этот народ помечал «своих». Это, в свою очередь, способствовало успешной торговле и позволяло приобретать украшения из ракушек с далеких островов, которые так нравились хирота.

Кто такие хирота?

В 50 км к югу от больших Японских островов расположен небольшой остров Танэгасима, — многие могли слышать о нем как о месте старта японских космических ракет. Во второй половине XX века археологи обнаружили на Танэгасима массу человеческих останков, принадлежавших народу хирота, который жил там в III-VII веках. Представители этого народа внешне были похожи не на современных японцев, а на айнов, — древнейших жителей Японии. На их лицах выделялись мощные надбровные дуги и приподнятые носы, что делало хирота похожими на австралийских аборигенов. Вдобавок, этот народ отличался малым ростом — в среднем 154 сантиметра у мужчин и 142 у женщин.

Но, в первую очередь, ученых смущала форма черепов похороненных, — они были уплощены сзади, особенно плоскими были затылочная и теменная кости. Известно, что многие древние народы намеренно деформировали кости детей, самый известный пример — это бинтование ног китайским аристократкам. С другой стороны, черепа могли деформироваться непреднамеренно вследствие привычек или обычаев хирота.

Как исследовали черепа?

Чтобы разобраться в этом, Норико Сегучи из Университета Кюсю и его коллеги решили проанализировать черепа хирота и сравнить их с останками других древних жителей японских островов. Для удобства и для сохранности музейных образцов кости отсканировали и создали их виртуальную 3D-копию с погрешностью менее 0,05 мм. Затем с помощью геометрических методов авторы убедились, что наблюдаемое уплощение каждого черепа действительно велико и выходит за рамки биологической нормы. Кроме того, пристальный анализ выявил в костях бороздки, проходящие вдоль сагиттального и ламбдовидного швов.

Выяснилось, что форма черепа хирота сильно отличалась от той, что была распространена среди современных им народов Яёй и Дзёмон, живших на крупных японских островах.

У хирота, похороненных в разные эпохи, степень деформации черепов была разной. При этом черепа мужчин и женщин, живших в одно время в одном и том же месте, уплощены в равной степени.

Все это указывало на то, что хирота осознано деформировали собственные черепа. Изменения костей могут быть характерны для каких-то профессий — например, у средневековых английских лучников страдали руки и позвоночник из-за чрезвычайной силы натяжения тетивы и регулярных тренировок. Однако антропологам неизвестны примеры, когда столь сильные и единообразные деформации, как у хирота, возникали бы непреднамеренно и у всего народа.

Зачем они это делали?

Модификация черепов не была уникальной чертой хирота. Схожая практика была распространена у элиты индейцев майя классического периода — череп либо вытягивали в сторону темени и делали острым, либо уплощали с боков. По словам одного из испанских летописцев завоевания Америки Гонсало Фернандеса де Овьедо, индейцы объясняли это религиозной традицией — якобы боги сказали им, что так головы будут выглядеть благороднее. На практике форма черепа подчеркивала принадлежность к высшим слоям общества.

close 100% Исследование преднамеренной деформации черепа Noriko Seguchi/James Frances Loftus/Shiori Yonemoto/Mary-Margaret Murphy/PLOS

По свидетельству древнегреческого врача Гиппократа, жившего примерно в 400 году до н. э., аналогичным образом вытягивали черепа представители скифского народа макроцефалов. «Они считают самыми благородными тех, у кого наиболее длинные головы. После рождения ребенка, пока его голова еще нежна, они формируют ее вручную и заставляют принять удлиненную форму, накладывая повязки и другие приспособления», — писал он. При этом Гиппократ верно уловил суть метода, и схожим образом — с помощью тугих повязок в детстве — деформировали черепа и другие народы.

Авторы исследования сначала предположили, что модификацией черепа народ хирота маркировал детей элиты. Однако захоронения не демонстрируют никаких признаков социального расслоения, и почти в каждом из них — богатый погребальный инвентарь со множеством украшений из ракушек. В качестве альтернативы ученые готовы допустить, что удалось обнаружить лишь могилы элиты, но у этой версии нет доказательств. Напротив, известно, что жесткое социальное расслоение появилось на Японских островах лишь после того, как основой хозяйства стало выращивание риса. Рис требует совместного труда множества людей, что способствует укрупнению и уплотнению поселений, в которых появляется элита.

close 100% Примеры типичных захоронений народа хирота Noriko Seguchi/James Frances Loftus/Shiori Yonemoto/Mary-Margaret Murphy/PLOS

Хирота же не растили рис, а ловили рыбу на ближайшем коралловом рифе, поэтому ученые предложили другое объяснение «маркировки» черепов детей: народ очень любил украшения из ракушек, но их нельзя было собрать на родном острове Танэгасима. Следовательно, у хирота должна была быть отлажена торговля с отдаленными народами, живущими на островах Нансэй, которые тянутся до самого Тайваня. Историкам известна закономерность, что торговля на дальние расстояния помогала групповой консолидации. По версии Сегучи и его коллег, черепа деформировали, чтобы подчеркнуть групповую идентичность и четко отделять своих от чужих — ради успеха в торговых делах.