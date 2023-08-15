Вампиры, «солдатский юмор» и пенис на стене: 6 необычных находок археологов

Археология — это долгие годы обучения, кропотливый труд и много рутинной работы. Тем не менее иногда ученым попадаются по-настоящему яркие находки. Некоторые из них легко понять любому современному человеку, другие же показывают, насколько чуждой для нас была жизнь в прошлые эпохи. В честь Дня археолога «Газета.Ru» сделала подборку шести относительно недавних забавных, необычных или пугающих археологических открытий.

1. Польские «вампиры»

close 100% The Washington Post' class="item-image" > Пример захоронения «вампира» с серпом на горле Courtesy of Miroslaw Blicharski/The Washington Post

В Польше (и изредка — в других странах Европы) периодически встречаются необычные захоронения «вампиров». Они датируются периодом Средневековья или Нового времени и почти всегда обустроены крестьянами. К шее лежащего в «вампирской» могиле человека приставлен серп или коса — будто бы для того, чтобы голова была отрубленной при попытке встать. Реже трупам вставляли в зубы камень и надевали на ногу замок, а иногда отрубали голову или ноги.

Изучив множество таких находок, археологи пришли к выводу, что суеверные люди таким образом пытались предотвратить возвращение человека с того света в виде «вампира». Мотивы для такого захоронения могли быть разными: кого-то так предавали земле за необычную внешность и торчащие зубы, кого-то — из-за внезапной смерти. Согласно средневековым поверьям (характерным даже для США до XIX века), если человек умер внезапно или при странных обстоятельствах, он может восстать из мертвых и досаждать живым, начиная с собственной семьи.

Зачастую «по-вампирски» хоронили умерших от инфекции, если симптомы пугали других жителей деревни. Поскольку в основном эта практика была распространена среди крестьян и бедняков, а не представителей элиты, трудно выяснить все критерии для причисления умершего к «вампирам».

2. Выгул собак

close 100% Древний рисунок зверей Кадр из видео/Science Magazine/YouTube

Древние изображения из Шуваймиса и Джуббы в Саудовской Аравии очень похожи на творчество современного художника-иллюстратора, например — для детской книжки. Среди них есть сцены охоты, возрастом около 8 тыс. лет, где можно различить не только людей с натянутыми луками, но и собак. Все они небольшого размера, с настороженными ушами, короткой мордой и закрученными хвостами — отличительными чертами именно домашних собак, а не волков. В некоторых сценах собаки противостоят диким ослам. В других случаях они кусают горных козлов и газелей за шеи и животы. И зачастую они привязаны к человеку — в буквальном смысле. На каменных изображениях отчетливо видны веревки, идущие от собачьих шей к людям. Вероятно, это было необходимо для того, чтобы уберечь животных или для их обучения — впрочем, некоторые специалисты считают, что «привязь» может быть метафорической.

Внешне собаки напоминают современную ханаанскую породу, представители которой и в наши дни используются для охраны и для выпаса скота.

3. С птицей во рту на чужбине

close 100% Девочка, похороненная с зябликами во рту Archives of Faculty of Archaeology, Warsaw University

В пещере Тунель-Вельки на юге Польши обнаружили могилу девушки, погребенной 300 лет назад. Один лишь этот факт делает захоронение странным — еще со средних веков европейцы прекратили хоронить людей в пещерах. Однако особенно специалистов поставил в тупик похоронный обряд: девочке положили в рот две головы зябликов, что никогда не встречалось в истории археологии ни до, ни после. Анализ показал, что девочка умерла в возрасте от 10 до 12 лет и при жизни страдала от недостаточного роста. На скелете нет следов травм или подсказок о причине смерти, традиционный погребальный инвентарь отсутствует.

К разгадке ученых подтолкнул анализ ДНК. Девочка была не полячкой, а родилась на территории Финляндии или Карелии. В середине XVII века этот район был занят войсками шведского короля Карла X, которому служило много финнов и карелов. Солдаты в то время могли ходить в походы вместе с семьями, а по поверьям жителей Карелии того времени умерших в лесу необходимо было там же и хоронить. Вероятно, именно поэтому девочку оставили лежать в лесной пещере, а помещение в рот птиц могло быть связано с ныне забытым дохристианским культом карело-финского региона.

4. Древнегреческая магия

close 100% Сосуд с именами, в котором лежали кости Athenian Agora excavations

Классические Афины запомнились потомкам как центр искусства и философии. Но жизнь горожан не сводилась к ваянию статуй и логическим рассуждениям о сути блага. Недавно археологи обнаружили на территории города керамический сосуд III-IV века с костями расчлененной курицы. Это не было похоже на помойку или погребальную урну чьей-то любимой домашней птицы. Многие признаки, в том числе воткнутый в керамику гвоздь, указывали на магическое предназначение предмета.

Эта версия подтвердилось, когда ученые расшифровали надписи на сосуде. Оказалось, что текст содержит 55 имен и слова, которые могут означать «мы связываем». Гвозди часто использовались в древних проклятиях и символизировали обездвижение или ограничение способностей жертвы — попросту говоря, сглаз. По мнению специалистов, проклятье могло быть наложено древними участниками суда на своих соперников, либо же на политических противников.

5. Солдатский юмор

close 100% The Vindolanda Trust' class="item-image" > Надпись на стене у Адрианова вала The Vindolanda Trust

У древних людей не было ручек или фломастеров, чтобы писать на стенах оскорбления. Поэтому ругательства, вместе с непристойными картинками, приходилось на камне вырезать или выдалбливать. Пример такого творчества обнаружили на руинах древнеримского лагеря на Адриановом вале — комплексе оборонительных сооружений, который защищал от набегов кельтов с территории современной Шотландии.

Надписи и рисунку примерно 1700 лет, но современным людям легко будет понять их смысл. Анонимный автор выбил на стене «SECVNDINVS CACOR» и схематически изобразил пенис. Первое слово в надписи — это искаженное имя собственное одного из сослуживцев, Секундинуса. Второе слово — это написанное с ошибкой «cacator», что означает «тот, кто совершает дефекацию».

6. Школьное наказание

close 100% Наказание древнеегипетских учеников Athribis-Project Tubingen

Сейчас подобные воспитательные практики сходят на нет, но еще в конце XX века школьников в качестве наказания могли заставить переписывать одно и то же слово (или символ) сотни и тысячи раз. Это вошло в культуру — например, так регулярно штрафуют хулиганистого мальчика Барта из мультфильма «Симпсоны».

Недавно археологи выяснили, что к подобному принуждали и древнеегипетских учеников. В долине Нила обнаружили 18 тыс. исписанных тушью кусков глины — остраконов, игравших роль блокнотов в Египте. На тысячах из них один и тот же символ повторялся и спереди, и сзади. Археологи уверены, что перед ними именно инструмент наказания, а не магический или гадательный предмет. Другие фрагменты представляли собой квитанции, учебные тексты, торговую информацию и списки имен.