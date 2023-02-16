800-метровый аполлон: что за астероид 16 февраля приблизился к Земле

Первоначально астероид 199145 (2005 YY128) был открыт в 2005 году – именно на это указывает его временное обозначение, записанное в скобках. Такое двойное «имя» возникает из-за выработанных астрономами правил каталогизации небесных тел.
«Когда астероид, сближающийся с Землей, наблюдается во второй раз (находится во второй оппозиции), он получает постоянный номер – в данном случае это 199145. В дальнейшем первооткрыватели тела имеют право присвоить ему более лиричное название: из мифологии, в честь географического объекта или человека, за исключением ныне живущих», – поясняет Воропаев.
Постоянный номер астероиду нельзя присвоить сразу – это связано с погрешностью при определении его орбиты. Большинство астероидов весьма тусклы, и потому доступны для наблюдения лишь во время оппозиции (или противостояния) – когда Земля находится между Солнцем и искомым небесным телом. В этот момент он хорошо освещен, находится близко к нашей планете, а наблюдателя не «ослепляет» яркая звезда. Затем астрономы теряют астероид из виду и период наблюдения оказывается слишком коротким, чтобы точно определить орбиту. С аналогичной проблемой столкнется человек при попытке понять точное направление линии по двум точкам, расположенным вплотную друг к другу. Поэтому, чтобы не вносить в каталог неточные данные, тело добавляют в него лишь после второй серии наблюдений при следующей оппозиции – которая происходит прямо сейчас.
Орбита астероида 199145 (2005 YY128)astro.vanbuitenen.nl
199145 (2005 YY128) является околоземным астероидом, – но это не значит, что он постоянно находится рядом с Землей или ее орбитой при вращении вокруг Солнца. Орбита этого астероида пересекает орбиту Земли, из-за чего его относят к классу аполлонов, которые потенциально несут опасность для человечества. При этом перигелий 199145 (ближайшая к Солнцу точка орбиты) находится в районе орбиты Меркурия, а апогелий (наиболее удаленная от Солнца точка небесного тела) – между орбитами Марса и Юпитера, то есть, траектория его движения напоминает вытянутый эллипс, по которому он совершает полный оборот приблизительно за два года или 774 дня.
Информации о составе астероида и его строении в данный момент нет, и даже его диаметр известен приблизительно – 500-800 метров. Это из-за того, что с земных телескопов (за исключением, может быть, самых крупных) он выглядит как точечный источник света, – то есть, не обладает угловым размером, а лишь яркостью.
«Из-за этого оценка размера астероида сильно варьируется. Мы видим его усредненную яркость и оцениваем размер исходя из среднего альбедо (отражающей способности) подобных тел.
При этом, среднее альбедо – это «средняя температура по больнице». Некоторые астероиды бывают очень темными, почти угольно черными, как углистые хондриты. Астероиды группы Весты напротив, почти белые и очень яркие. В итоге астрономы исходят из того, что неизвестное им тело примерно «серое», и именно расчет по этой методологии указывает, что размер 199145 приблизительно равен 800 метрам»,
– поясняет астроном.
Если же астероид, не «серый», а «белый», то считается, что его размер — в районе 400 метров, а если темный – то может достигать километра.
Этот диаметр считается весьма большим для астероидов подобного класса, – всего их должно быть несколько тысяч среди тех, что сближаются с Землей. Падение такого тела на Землю будет крупной катастрофой, сравнимой со взрывом мощного термоядерного устройства. Для сравнения, девятнадцатиметровый и рыхлый Челябинский метеорит смог повыбивать окна и повредить крыши за счет одной лишь ударной волны, возникшей из-за гиперзвукового движения в атмосфере.
Калькулятор расчета урона от астероида, созданный Имперским колледжем Лондона в ознакомительных целях, указывает на мощность порядка 55 тыс. мегатонн в тротиловом эквиваленте, если бы нынешнее сближение завершилось падением на осадочные горные породы Земли.
Это примерно в тысячу раз превышает мощность «Царь-бомбы», испытанной в 1961 году на Новой Земле. Диаметр кратера после падения достиг бы 10-14 километров, а сейсмические волны, подобные землетрясению, разрушили бы непрочные здания даже на расстоянии 100 километров от точки падения.
Однако расчеты показывают, что в обозримом будущем 199145 не будет угрожать Земле.
«Предварительные расчеты показали, что в обозримом будущем – примерно 200 лет (дальше не заглядываем) – опасного сближения с Землей не предвидится. Более того, нынешнее сближение на 4,6 млн километров является самым тесным. Так, в 2029 году, совершив три оборота, 199145 приблизится к Земле на 8,9 млн километров, в 2059 году – на 7 млн. Все остальные будут гораздо более дальними», – рассказал Воропаев.
Чтобы рассчитать судьбу этого астероида на тысячи и миллионы лет, потребуется пронаблюдать его еще как минимум в нескольких оппозициях, чтобы каждое новое наблюдение уменьшало погрешность в оценке траектории. Это же позволит более точно ответить, как образовался 199145. На нынешней орбите он находится, вероятно, многие сотни миллионов лет, но потенциально он мог образоваться миллиарды лет назад в молодой Солнечной системе. Кроме того, на его движение влияют негравитационные факторы, например, эффект Ярковского. Так астрономы называют слабую реактивную тягу, возникающую из-за неравномерного нагрева: одна из сторон получает тепло от Солнца и после поворота в другую сторону испускает фотоны в пространство. Этот эффект очень слабый, но существенно меняет орбиту при воздействии в течение миллионов лет.
Пронаблюдать за 199145 без телескопа не получится, – его видимая величина примерно равна 13,8, что меньше, чем у Плутона на пике яркости. В теории подобное тело можно сфотографировать в хороший любительский телескоп апертурой 20 сантиметров и более, но в данный момент 199145 наблюдается в основном в южных широтах.