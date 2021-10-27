Врачи предупредили о вреде поцелуев для подростков

Перенесенный в подростковом возрасте мононуклеоз, передающийся через поцелуи и общую посуду, повышает риск развития рассеянного склероза, предупреждают шведские ученые. С мононуклеозом сталкивается большая часть населения, но после 25 лет он уже теряет свое влияние на риски. Очевидно, это связано с изменениями в иммунной и нервной системе по мере взросления, полагают исследователи.

«Поцелуйная болезнь», инфекционный мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, которое поражает зев, печень, селезенку и лимфатические узлы. Возбудитель мононуклеоза — вирус Эпштейна — Барр, который передается воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной. Инкубационный период длится до 21 дня, в среднем около недели. Иногда заболевание протекает бессимптомно, но чаще у больных наблюдаются слабость, повышенная температура, боли при глотании, бронхит, головные и мышечные боли, воспаление лимфоузлов, увеличение селезенки и печени. Отличить мононуклеоз от прочих заболеваний с похожими симптомами можно по специфическим изменениям в крови.

После первичной инфекции симптомы обычно больше не возвращаются, но человек остается носителем вируса на всю жизнь.

Чаще всего с инфекционным мононуклеозом сталкиваются подростки 14-18 лет. И, по всей видимости, это может нести для них серьезную опасность — как выяснила команда ученых из Великобритании и Швеции, перенесенный в юности мононуклеоз повышает риски развития рассеянного склероза. Подробнее об этом ученые рассказали в статье в журнале JAMA Network Open.

Исследователи проанализировали медицинские данные почти 2,5 млн шведов, родившихся в 1958-1994 годах и достигших 25-летнего возраста, и в 1990-2019 годах, у которых оба родителя были живы — это позволяло собрать информацию об их здоровье и определить, насколько велико влияние наследственности. Ученые оценили риск развития рассеянного склероза в детстве, подростковом возрасте и молодости, скорректировав данные с учетом генетических факторов.

Всего в выборке оказалось около 6000 случаев рассеянного склероза. Среди факторов, повышающих риск его развития, был возраст матери (чем старше она была, тем выше была вероятность), принадлежность к женскому полу и инфекционный мононуклеоз, перенесенный в возрасте 11-19 лет.

Его влияние оставалось выраженным даже после поправки на остальные возможные причины.

«Наши результаты позволяют предположить, что инфекционный мононуклеоз в детстве и особенно в подростковом возрасте — фактор риска, связанный с развитием рассеянного склероза, независимо от общих семейных факторов», — пишут авторы работы.

Также они обнаружили, что чем позже человек заражался мононуклеозом, тем меньше болезнь влияла на риски развития рассеянного склероза. Если он перенес мононуклеоз в возрасте от 25 лет, инфекция уже никак не повышала риски.

«Диагностированный мононуклеоз в детстве и, что особенно заметно, в подростковом возрасте был связан с повышенным риском последующего развития рассеянного склероза, независимо от измеренных и неизмеренных общих семейных факторов, — пишут исследователи. — Доказательств связи рассеянного склероза с инфекционным мононуклеозом в молодости мы обнаружили меньше.

Эта зависимость степени риска от возраста может отражать различия в восприимчивости к воздействию окружающей среды в связи с изменениями в развитии иммунной системы и центральной нервной системы».

«Это исследование предоставляет убедительные доказательства того, что тяжелая форма инфекционного мононуклеоза (и, вероятно, других серьезных инфекций) в подростковом возрасте — особенно в период полового созревания — может спровоцировать развитие рассеянного склероза, несмотря на то, что зачастую рассеянный склероз может быть диагностирован только через десять лет после заражения», — заключает Скотт Монтгомери, один из авторов работы.

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание, при котором возникают множественные поражения миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, необходимой для передачи сигналов между нервными клетками. Обычно рассеянный склероз впервые проявляется в 20-40 лет, но может возникать и у детей. Чаще рассеянный склероз встречается в странах с холодным климатом.

На ранних стадиях жалобы пациентов бывают разнообразны — от слабости в ногах и онемения в разных частях тела до ухудшения зрения и задержки мочи. Симптомы могут проявляться как по одиночке, так и по несколько одновременно.

Чтобы поставить диагноз, неврологи используют специальные тесты, которые позволяют оценить выраженность поражений и общую степень инвалидизации. Также для уточнения диагноза используется магнитно-резонансная томография.

Кроме инфекционных заболеваний на риск развития рассеянного склероза влияет экологическая обстановка и вредные привычки.

Вылечить рассеянный склероз пока что невозможно. Помощь пациенту заключается в предотвращении обострений и купировании симптомов.