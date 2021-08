Чума, холера, коронавирус. Доживем ли мы до новой пандемии

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Пандемия COVID-19 стала одной из самых смертоносных за последнее столетие. Исследователи из Дьюкского университета в США оценили риски возникновения новых эпидемий такого же масштаба и пришли к неутешительным выводам. Подробности они изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«В существующих оценках вероятности возникновения интенсивных эпидемий, основанных на давно наблюдаемых инфекционных заболеваниях, используются неактуальные и недостаточные данные, — пишут авторы работы. — Здесь мы собираем и анализируем глобальный набор данных о крупных эпидемиях за четыре столетия. Вместе с недавними оценками увеличения темпов появления болезней у животных-переносчиков, связанных с изменением окружающей среды, этот результат предполагает высокую вероятность наблюдения пандемий, подобных COVID-19 (вероятность столкнуться с ней при жизни в настоящее время составляет около 38%), которая может возрасти в ближайшие десятилетия».

Пандемии, подобные COVID-19, происходят не раз в жизни, отмечает ведущий автор исследования профессор Уильям Пан. И, если мы не научимся лучше бороться с ними, человечеству не поздоровится.

Изучив крупные вспышки чумы, оспы, холеры, тифа и гриппа за последние 400 лет, исследователи обратили внимание, что в последнее время пандемии стали встречаться все чаще. Статистический анализ ежегодной вероятности возникновения пандемий показал, что в наши дни вероятность пандемии масштаба COVID-19 составляет около 2% в год. Таким образом, рожденный в 2000 году человек к старости имеет высокие риски столкнуться с несколькими пандемиями.

Рожденные в 2000 году, по подсчетам исследователей, с вероятностью в 38% к 60 годам переживут в дополнение к COVID-19 еще одну пандемию.

Причины увеличения частоты пандемий не оценивались, но исследователи полагают, что это связано в основном с ростом населения, изменениями в питании, более частыми контактами с животными, переносящими болезни, и с ухудшением экологической обстановки в целом.

Анализ вспышек заболеваний за последние 50 лет также показал, что со временем риски будут лишь расти, и скоро увеличатся втрое.

«Используя недавние оценки скорости увеличения числа заболеваний из зоонозных резервуаров, связанных с изменением окружающей среды, мы оцениваем, что годовая вероятность возникновения экстремальных эпидемий может увеличиться до трех раз в ближайшие десятилетия», — пишут они.

Новая пандемия масштабов COVID-19 вполне вероятна в следующие 60 лет, опасаются исследователи. Более высокие риски означают, что необходимо лучше подготовиться к возможным проблемам, подчеркивают они.

«Самый важный наш вывод в том, что такие крупные пандемии, как COVID-19 и испанский грипп, вполне вероятны, — говорит Пэн. — Понимание того, что пандемии не так уж редки, должно повысить приоритет усилий по их предотвращению и контролю в будущем».

Кроме того, ученые рассчитали вероятность пандемии, способной уничтожить все человечество, и пришли к выводу, что она статистически вероятна в течение следующих 12 тыс. лет.

«Это не означает, что мы можем рассчитывать на 59-летнюю отсрочку от пандемии типа COVID-19 или что мы не будем подвержены бедствиям масштаба испанского гриппа еще 300 лет, — говорит соавтор работы Габриэль Катул. — Такие события одинаково вероятны в любой год в течение этого периода».

Так, если сегодня произойдет такое наводнение, как сто лет назад, можно ошибочно предположить, что следующее такое наводнение случится еще через сто лет, поясняет Катул. Но это не так — такое же наводнение может повториться и на следующий год.

«Результаты указывают на важность раннего реагирования на вспышки заболеваний и создания потенциала для наблюдения за пандемиями на местном и глобальном уровнях, — говорит Пан. — Также нужно определить программу исследований, направленных на понимание того, почему крупные вспышки становятся все более распространенными».

Статистический анализ направлен только на характеристику рисков, а не на объяснение причин их возникновения, напоминают ученые. Однако они надеются, работа даст толчок к более глубокому изучению этих причин.