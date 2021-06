«Белые — паразиты»: психоаналитика затравили за статью о расизме

Специалистов и простых пользователей соцсетей возмутила статья американского психоаналитика Дональда Мосса, критикующая поведение белых людей. Статья с названием «Будучи белым» (On Having Whiteness) вышла в журнале Journal of the American Psychoanalytic Association.

«Быть белым — это злокачественное, паразитическое состояние, — пишет Мосс. — «Белизна» делает своих носителей ненасытными, жадными и извращенными.

Эти искаженные аппетиты особенно нацелены на небелое население. И, стоит этим аппетитам установиться, искоренить их становится практически невозможно».

Реклама

Также Мосс пишет, что «белизна» устанавливает «право владычества», которое позволяет белым иметь «власть без ограничений, силу без ограничений, применять насилие без милосердия» и усиливает желание «терроризировать». По его мнению, она «легко проникает даже в группы, основанные на защите их членов, на демократических ценностях».

Чтобы бороться с последствиями, Мосс предлагает «комбинацию психологических и социально-исторических вмешательств». Это позволит уменьшить запросы «белых», повлиять на их цели и, в некоторых случаях, призвать к возмещению ущерба. Но не стоит делать упор на то, чтобы припомнить «белым» оставшиеся после них разрушения — для одних это станет поводом никогда больше так не делать, для других же — повторить их снова, считает он. И, тем не менее, полностью избавиться от «белого» подхода к существованию вряд ли получится и всегда будет сохраняться риск регресса.

Стоит отметить, что статья, как и большинство работ Мосса, не исследование и не эксперимент, а лишь рассуждения на определенную тему. Вопрос «белизны» как культурной идентичности поднимается во многих его статьях, однако в менее резкой форме. Также он говорил о паразитической природе бытия «белым» и на своих лекциях.

Мосс получил массу критики в соцсетях.

Комментаторы называли статью «расистской блевотиной», иронизировали — «неудивительно, что она в психоаналитическом журнале». «Что думают мои коллеги? Кто-то вообще принимает это всерьез?», — написал в Твиттере американский психолог Филипп Пеллегрино.

close CFPS/NFPA

Большинство критиков сошлись во мнении, что статья пропитана ненавистью. Публикацию называли «расистским лепетом» и писали, что она читается как сатира, но, к сожалению, ею не является.

«Это самая низкая и самая опасная форма расизма, маскирующаяся под академический дискурс», — заявил один из пользователей.

На тот факт, что сам Мосс тоже белый, впрочем, внимания не обратил практически никто.

Комментарии прессе психоаналитик давать не стал.

Рассказывая о себе на сайте Американской ассоциации психоаналитиков, Мосс писал: «С середины 1980-х годов я работаю над клиническими, теоретическими, активистскими взглядами, направленными на понимание и деконструкцию структурированных форм ненависти — расизма, гомофобии, женоненавистничества и ксенофобии».

За время работы он опубликовал более 60 статей и четыре книги.

Ранее из-за расистского скандала уволили главного редактора научного журнала Journal of the American Medical Association и сети специализированных журналов JAMA Network Говарда Бошнера. Причиной стал выпуск в конце февраля подкаста «Структурный расизм для докторов: Что это?», в котором заместитель главного редактора Эдвард Ливингстон и приглашенный гость, глава корпорации здравоохранения и больниц города Нью-Йорка Митчелл Катц, обсуждали проблемы расизма в профессии. По мнению Ливингстона, на недостаточную представленность цветного населения в медицине повлияли главным образом социоэкономические факторы. «Никто из врачей не является расистом. Поэтому какой может быть структурный расизм в здравоохранении?» — гласил твит, посвященный выпуску.

Эпизод подкаста вызвал ожесточенную критику, так как оба его участника были белыми и не имели в своем активе научных статей, посвященных вопросу.

Вслед за этим и выпуск, и твит были удалены. Американская медицинская ассоциация, финансирующая издание, начала внутреннее расследование, а Ливингстон ушел в отставку в марте.