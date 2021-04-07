«Так было при Ленине»: как Брежнев стал генсеком

Пост генерального секретаря ЦК РКП(б) был введен 3 апреля 1922 года после XI съезда партии. По кругу возлагаемых обязанностей должность считалась чисто технической и не заинтересовала маститых аппаратчиков — лидером и непререкаемым авторитетом партии считался глава советского правительства Владимир Ленин. Занять пост генсека предложили наркому по делам национальностей Иосифу Сталину.

Ему было доверено руководство аппаратом партии, но уже в начале 1923-го Ленин предложил сместить его с должности, выдав знаменитую характеристику — «Сталин слишком груб».

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Отношения между руководителем СССР и его будущим преемником переживали в то время серьезный кризис, причиной которому послужил известный конфликт Сталина с Надеждой Крупской. Супруга Ленина пожаловалась на «грубейшую выходку» со стороны Сталина и потребовала оградить ее «от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной брани и угроз». В конце концов, Ленин призвал Сталина к покаянию, угрожая в противном случае полным разрывом с ним. В ответном послании Сталин, видимо, желая сохранить свое положение, пошел на попятную и принес извинения Крупской, что считал для себя большим позором.

В 1923 году Ленин все сильнее болел и отходил от дел, а Сталин забирал себе все больше полномочий. На XIII съезде РКП(б), состоявшемся в мае 1924-го уже после смерти Ленина, было зачитано то самое ленинское письмо. Реагируя на рекомендацию вождя, Сталин предложил подать в отставку. Однако делегаты признали целесообразным оставить его на посту генерального секретаря ЦК партии вопреки желанию почившего Ленина. Предполагалось, что Сталин учтет критику.

В 1920-х он использовал полномочия генсека для расстановки на все ключевые посты в стране своих личных сторонников и для завоевания твердого большинства на партийных съездах.

По мере роста влияния Сталина в государстве и партии о второстепенной должности генерального секретаря стали подзабывать. Начиная с 1934 года, она не упоминалась на выборах секретариата на пленумах ЦК. Сталин избирался секретарем ЦК, фактически выполняя работу генсека. Главенство Сталина в партии воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся, а ставший слишком мелким для него пост генерального секретаря никак не мог бы это подчеркнуть. В 1952 году позицию генсека и вовсе упразднили в связи с преобразованием ВКП(б) в КПСС. В новой структуре такой пост отныне не значился, но он всплывает в мемуарах деятелей той эпохи. Они, судя по всему, считали, что должность генерального секретаря закреплена за Сталиным по умолчанию. Сам Сталин считал первым постом в СССР должность главы правительства.

После смерти Сталина 5 марта 1953 года его преемники провозгласили принцип коллективного руководства. Функции по осуществлению контроля за партаппаратом достались Никите Хрущеву. Он же председательствовал на заседаниях. Поначалу восстановление поста генсека не планировалось. Однако 7 сентября 1953-го, в последний день работы пленума ЦК, глава правительства Георгий Маленков неожиданно предложил избрать Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Вопрос не вызвал энтузиазма у делегатов, но был решен в пользу кандидата, который впоследствии переиграл всех своих конкурентов и стал единоличным лидером СССР. К слову, Хрущеву нравилось, что он стал именно первым, а не генеральным секретарем ЦК. Во-первых, это отличало его от Сталина. Во-вторых, как бы подчеркивало: он не какой-то небожитель с культом личности, а всего лишь первый среди равных.

После смещения Хрущева со всех постов 14 октября 1964 года должность первого секретаря ЦК КПСС досталась Леониду Брежневу.

Многие опрометчиво считали его временной фигурой в партийном руководстве. Однако, как и ранее Хрущев, Брежнев сумел обставить других соискателей высшей власти в СССР.

Формально после отставки Хрущева, которого, кстати, критиковали и за работу по созданию собственного культа личности, вновь было провозглашено возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства». На деле же теперь начал складываться уже культ личности Брежнева — естественно, с оговоркой на время и сопутствующие условия.

8 апреля 1966 года, в последний день работы XXIII съезда КПСС, один из докладчиков — первый секретарь Московского горкома КПСС Николай Егорычев — предложил восстановить должность генерального секретаря ЦК партии. Это произошло примерно между отчетом о роли Украины как одной из важнейших топливно-металлургических баз страны и сводками об объемах производства чугуна и стали. Свое предложение Егорычев объяснил необходимостью возвращения к ленинским традициям. На XXIII съезде вообще часто звучали формулировки наподобие: «Ленин неоднократно указывал на то…» или «Владимир Ильич призывал…».

Егорычев подчеркнул, что должность генсека была введена в 1922 году по личной инициативе Ленина, и сорвал бурные аплодисменты зала.

Кроме того, от имени московской делегации Егорычев поддержал восстановление Политбюро — «важнейшего партийного органа коллективного руководства», который был заменен на Президиум ЦК в 1952 году одновременно с переименованием ВКП(б) в КПСС.

Выступавший вслед за Егорычевым первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест развил идею. От лица украинских коммунистов он заметил, что «иметь генерального секретаря ЦК КПСС, как это было при Ленине», было бы целесообразно, учитывая «большую роль нашей великой и могучей партии в строительстве коммунизма».

Следующие ораторы в основном только поддакивали двум «забойщикам». Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев, высказываясь о введении должности генсека, заметил: «Это будет означать незыблемость ленинских положений в организации внутренней жизни партии и будет способствовать еще более глубокому уважению народа к КПСС, ее политике».

За ним к делегатам обратились с речью лидеры делегаций Узбекистана, Армении и Литвы. Первый секретарь Татарского обкома КПСС Фикрят Табеев даже провел экскурс в историю коммунистического движения. По его словам, восстановление поста генерального секретаря «будет соответствовать революционной традиции международного рабочего движения, которая берет свое начало с деятельности Карла Маркса на посту генерального секретаря Международного товарищества рабочих».

В общем, в Устав КПСС были приняты изменения. Должность генсека занял Брежнев. Он находился на ней до своей смерти в 1982 году. Его сменщики Юрий Андропов и Константин Черненко тоже умирали на занимаемом посту.

Последним генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев, здравствующий до сих пор.

В 1990-1991 годах также существовала должность заместителя генсека. Ее занимал Владимир Ивашко.

Любопытно, что сильнее всех ратовавший за введение для Брежнева поста генерального секретаря Шелест после своей отставки кардинально изменил отношение к первому лицу партии. Так, в 1989 году бывший первый секретарь ЦК КПУ негативно высказался об экс-генсеке в интервью «Московским новостям»: «Я бы никогда не сказал о Брежневе как о сильном, мудром, железном политике. Он был типичным аппаратчиком. С Хрущевым он несравним. Брежнев все время играл на публику. Артист был. Мог и слезу пустить, если нужно».