Поговорить с Осирисом: в Египте нашли мумию с золотым языком

Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook отчиталось о находках в древнеегипетском храме Тапосирис Магна в западной части современной Александрии. Крупное научное открытие сделала египетско-доминиканская миссия Университета Санто-Доминго во главе с Кэтлин Мартинес.

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В общей сложности археологи обнаружили 16 захоронений в гробницах, высеченных в скале, что характерно для греко-римского периода в истории Египта. Степень сохранности мумий оценивается как низкая. Наибольший интерес специалистов вызвал кусок золотой фольги в виде языка, помещенный в рот одной из них, чей возраст может составлять 2000 лет. Согласно выдвинутому предположению, бальзамировщики положили этот предмет в мумию, чтобы усопший мог разговаривать в своей загробной жизни — когда предстанет перед судом Осириса. При этом неизвестно, имел ли покойный дефект речи и почему язык изготовили именно из золота.

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Остальные захоронения датируются примерно тем же временем и содержат не менее любопытные сокровища. Например, на мумию женщины надета посмертная маска. Она покрывает большую часть ее тела: покойная изображена там в головном уборе и с улыбкой на лице.

Две мумии найдены с остатками свитков. Сейчас их анализируют и расшифровывают. Вместе с одной из мумий похоронили украшения Осириса.

Наконец, другого покойника мумифицировали с короной на голове, украшенной рогами и изображением кобры на лбу. На груди этой мумии расположено ожерелье с головой сокола — символом бога Гора.

Кроме того, исследователи обнаружили несколько статуй, которые изображают похороненных в склепе людей. Они настолько хорошо сохранились, что все еще можно разглядеть прически и головные уборы.

close Egyptian Antiquities Ministry

Ранее неожиданные результаты принесло исследование двух египетских мумий из дрезденского музея, а также третьей из музея Каира, привезенных в Европу еще в XVII веке. Выяснилось, что покойников мумифицировали не традиционным способом и, в частности, не извлекли из их тел внутренние органы. В загробную жизнь их проводили с богатыми украшениями. Также стали известны заболевания этих жителей Египта римского периода. Например, женщина 30-40 лет страдала артритом коленного сустава в запущенной форме.

Исследователи обратили внимание, что в процессе мумификации не использовался ряд традиционных субстанций для бальзамирования.

Мозг сохранился только у девушки, хотя он и уменьшился в размере (обычно его удаляли через нос). Ей было 17-19 лет, и она имела доброкачественную опухоль позвоночника, которая обычно встречается у людей старше 40.

В свою очередь, американские ученые разработали новую технологию изучения останков без вскрытия саркофага и опробовали ее на 1900-летней мумии. В своей работе исследователи использовали комбинацию из компьютерной томографии и дифракции рентгеновских лучей. Они обнаружили в мумии небольшой кусок очень чистого карбоната кальция. По их мнению, он имеет форму жука-скарабея. Таких насекомых помещали в брюшную полость в процессе мумификации в качестве амулета для защиты в загробной жизни. По другой версии, это комок грязи, случайно занесенной жрецами.

А в октябре 2020 года десятки деревянных саркофагов с мумиями жрецов XXVI династии Египта нашли в некрополе Сакарры.

При обнаружении они находились в том же состоянии, в котором когда-то были помещены в гробницу. Согласно предположениям, их возраст может превышать 2500 лет. В ходе раскопок были также обнаружены раскрашенные и позолоченные статуи.

Сначала исследователи наткнулись на погребальную яму глубиной 11 метров. В ней покоились 13 гробов продолговатой формы с характерным изображением лица в области головы. Саркофаги были покрыты изображениями и надписями. Впоследствии были установлены еще две шахты глубиной 10 и 12 метров. Погребенные в них саркофаги стояли один на другом.

Как подчеркнул известный египтолог Мустафа Вазири, в саркофагах были захоронены жрецы XXVI династии Египта, а также представители знати.