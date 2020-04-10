Веревки вили: неандертальцы преподнесли новый сюрприз

Неандертальцы умели плести веревки, выяснила международная группа археологов из Франции, Испании и США. Это позволяет предположить, что они могли создавать циновки, корзины, одежду и даже лодки, а также владели базовыми навыками счета. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Неандертальцев принято считать менее интеллектуально развитыми и технологически продвинутыми, чем современные люди, но число находок, говорящих об обратном, продолжает расти. Так, уже известно, что они изготавливали украшения из ракушек и использовали древесную смолу в качестве клея и жвачки.

Большинство предметов обихода неандертальцев, которые попадаются ученым — это каменные и костяные орудия и украшения. Однако наблюдения за существующими в наше время культурами показывают, что их представители широко используют и другие материалы — и, скорее всего, их активно применяли и неандертальцы, просто они не сохранились до наших дней.

Работая на неандертальской стоянке Абри дю Мара, расположенной на юго-востоке Франции, археологи обнаружили маленький, шестимиллиметровый фрагмент шнура возрастом 41-52 тыс. лет.

Неандертальцы обитали здесь 90-42 тыс. лет назад. После них на территории осталось множество орудий, костей, очагов. Также исследователи находили одиночные витые волокна, которые привели к гипотезе о существовании у неандертальцев ниток. Теперь эта идея получила подтверждение.

Шнур был сделан из волокон с внутренней части коры хвойного дерева. Как считают авторы работы, шнур мог быть частью сетки или мешка для переноски инструментов.

C. Kerfant; Hirox: C2RMF, N. Melard

Три пучка волокон сначала были скручены в нити, а затем из них была сформирована веревка.

Производство шнуров требует довольно глубоких знаний о деревьях и особенностях их роста, отмечают ученые.

«Чтобы получить такие волокна, нужно снять с дерева кору и соскоблить со ствола волокна,— говорит профессор антропологии Брюс Харди. — Лучше всего делать это весной или в начале лета».

Кроме того, очевидно, неандертальцы владели базовыми математическими понятиями, раз могли отсчитать необходимое число пучков волокон.

«Это совершенно новые данные о познавательных способностях неандертальцев и их подходах к организации своей жизни», — отмечают исследователи.

По словам ученых, технология изготовления шнуров открывает путь к производству сетей, одежды, сумок, циновок, корзин и даже лодок. Хотя нельзя однозначно говорить о том, что неандертальцы действительно применяли шнуры для создания столь разнообразных предметов, это открывает путь к дальнейшим работам в этой области.

«Мы буквально окружены шнурами, — говорит Харди, приводя в пример нити в одежде и коврах и даже тросы строительных кранов. — Технология работы с волокном — ключевая для человечества. Если бы мы когда-то не научились скручивать волокна, то ничего бы не достигли».

«Идея, что неандертальцы уступали в умственном развитии людям, становится все более несостоятельной, — пишут авторы работы. — Учитывая все новые находки, касающиеся технологий и искусства неандертальцев, трудно понять, как мы можем рассматривать их иначе, как равным по уму современным людям».

«Неандертальцы не дожили до наших дней, поэтому нам кажется, что они делали что-то не так и мы высматриваем их недостатки, а не достоинства, — считает Харди. —

Я не говорю, что они были гениями. Но и идиотами тоже не были.

Все говорит о том, что их понимание мира и образ мыслей не сильно отличались от нашего».

Еще одно недавнее открытие показало, что неандертальцы были неплохими рыбаками. Раскопки, проведенные в пещере Фигейра Брава на западном побережье Португалии, показали, что неандертальцы обитали в ней 86-106 тыс. лет назад. При этом по меньшей мере половину рациона обитателей составляли морепродукты: двустворчатые моллюски, крабы, рыба (акулы, угри, морской карась, кефаль), птицы (утки, гуси, бакланы, олуши, гагары) и млекопитающие (дельфины и тюлени). Кроме того, в их рацион входили черепахи, козы, олени и лошади.

Такая диета способствовала крепкому здоровью обитателей пещеры, помогала работе мозга и усиливала его работоспособность. Ученые уверены, что полезные вещества, содержащиеся в морепродуктах, такие как жирные омега-кислоты, йод, железо, цинк, медь и селен, способствуют развитию мозга.