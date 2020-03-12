«Не видели ничего подобного»: в янтаре найден динозавр-карлик

Останки самого маленького динозавра размером с колибри-пчелку нашли палеонтологи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Китае. О необычной находке они рассказали в журнале Nature.

Череп динозавра исследователи обнаружили в кусочке янтаря размером всего 31х20х8,5 мм из провинции Качин на севере Мьянмы. Длина самого черепа — 15 мм. Возраст находки составляет около 99 млн лет.

Динозавр получил название Oculudentavis khaungraae. Его череп очень похож на птичий — вероятно, Oculudentavis был связан с предками современных птиц. Также внутри янтаря частично сохранились ткани тела динозавра.

Реклама

Изучив череп вручную и с помощью компьютерной томографии, исследователи составили примерный портрет динозавра. У него был длинный тонкий клюв с игольчатыми зубами и большие глаза. Также сохранилась часть тканей неба и языка, который оказался покрыт остроконечными сосочками. У современных птиц семейства воробьиных есть похожие сосочки, они направлены в сторону горла, что не позволяет пище выпадать изо рта.

«Когда я впервые его увидела, меня это поразило, — говорит Джингмай О'Коннор, одна из авторов исследования. — Для палеонтолога это странно, мы никогда не видели ничего подобного».

close Han Zhixin/ciencealert.com

Особое внимание ученых привлекла огромная для такого крошечного черепа глазница. Внутри нее располагался круг из костяных пластинок — склеротикальное кольцо. У современных птиц и ящериц оно находится непосредственно за видимой снаружи радужной оболочкой, но спереди от хрусталика. Видимая радужная оболочка глаза располагается на внешней стороне склеротикального кольца, а хрусталик висит с внутренней стороны. По этой причине диаметр зрачка не может быть больше центрального отверстия склеротикального кольца. Склеротикальные кольца позволяют более точную фокусировку глаз, а также выполняют поддерживающую функцию.

Такие глаза характерны для животных, которые активны днем и спят ночью, так что, видимо, у Oculudentavis был «дневной» график.

«У него было много зубов, очень большие глазницы... Это говорит, что, несмотря на свои крошечные размеры, он был хищником и питался мелкими насекомыми», — отмечает О'Коннор.

При этом, однако, у Oculudentavis отсутствовало бинокулярное зрение — возможность видеть объект двумя глазами одновременно. Оно есть у современных хищных птиц, например, сов. У Oculudentavis же глаза расположены по бокам головы, что делает его уникальным созданием.

Находка показывает, что уже вскоре после своего появления в конце юрского периода (201-145 млн лет назад) предки птиц достигли своих минимальных размеров, считают исследователи. Многие из анатомических особенностей Oculudentavis можно объяснить миниатюризацией.

Исследователи отмечают, что уменьшение размеров животных происходит в изолированной среде, например, на островах — так, на Крите, Сардинии и Кипре водились карликовые мамонты. Геологи ранее высказывали предположения, что залежи бирманского янтаря образовались на острове, который был частью вулканической дуги у древнего океана Тетис, находившегося между древними континентами Гондвана и Лавразия.

Найти в янтаре динозавра — чрезвычайная редкость, отмечают исследователи. Обычно в нем оказываются насекомые и растения. Все дело в небольшом размере кусочков янтаря — самый крупный из них весит всего 15 кг, в основном же это совсем небольшие фрагменты. Однако крошечные размеры позволили черепу Oculudentavis сохраниться до наших дней.

Также уникальность находки в том, что в янтаре сохранились мягкие ткани — почти всегда ученые имеют дело лишь с окаменелостями.

Микроструктуру черепа и клетки, которые могли сохраниться, еще предстоит изучить. Ученые рассчитывают исследовать хотя бы продукты распада — ДНК так долго храниться не способна.

В 2019 году палеонтологи нашли в янтаре останки еще одного пернатого хищника.

В руки исследователей попало несколько фрагментов костей и кожи птичьей лапки. Воссоздать ее строение удалось при помощи сканирования. Ученые считают, что это была древесная птица.

Изучение сильных и крепких пальцев, вооруженных длинными когтями, позволило определить, что эта была хищная птица. Она относится к ранее неизвестному науке виду из подкласса энанциорнисов. Эти птицы обладали клювами с зубами, хотя считается, что питались они только небольшими насекомыми.