Рак груди: чем опасно молоко

Потребление молока связано с ростом риска развития рака груди у женщин до 80%, выяснили специалисты Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии. Работа была опубликована в журнале International Journal of Epidemiology.

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Исследователи рассмотрели особенности питания 53 тыс. американок. На начальном этапе ни у кого из них не было рака. Женщины заполнили опросники, посвященные их рациону. Также они ответили на вопросы о физической активности, вредных привычках, принимаемых препаратах, семейной истории онкозаболеваний, передавали данные скрининга на рак молочной железы и гинекологических обследований.

Спустя восемь лет рак груди развился у 1057 женщин. Ученые не нашли связи с соевым молоком, йогуртом, сыром. Однако потребление обычного молока коррелировало с ростом риска онкологии.

«Потребление всего лишь четверти или трети чашки молока в день ассоциировалось с повышением риска заболевания раком молочной железы до 30%, — говорит Гэри Фрейзер, ведущий автор исследования. —

Потребление до одной чашки в день увеличивало риск до 50%, а для тех, кто выпивал две-три чашки в день, риск увеличивался еще на 70-80%».

Диетические рекомендации многих стран включают ежедневное потребление молока. «Данные нашего исследования показывают, что люди должны воспринимать эти рекомендации с осторожностью», — считает Фрейзер.

Более ранние данные, полученные сотрудниками этого же университета, показали: у веганок рак груди встречается реже, чем у женщин, не придерживающихся вегетарианства. При этом разницы между веганками и лактоововегетарианками (которые потребляют молочную продукцию и яйца) разницы нет.

Авторы работы считают, что в свете таких результатов следует заменить молоко растительными аналогами.

По мнению Фрейзера, связь между потреблением молока и раком молочной железы может быть обусловлена содержанием половых гормонов в молоке.

75% коров, чье молоко поступает в продажу, обычно беременны, говорит он. Кроме того, потребление молока и других источников животного белка иногда связывается с повышением в крови уровня ИФР-1, гормона роста, который, как предполагается, способствует развитию некоторых видов рака.

«У молока действительно есть положительные питательные качества, — заключает Фрейзер. — Но нужно принимать во внимание другие возможные эффекты. Эта работа указывает на острую необходимость дальнейших исследований».

Однако не все специалисты сочли эти результаты убедительными.

«Хотя это исследование и позволяет предположить, что потребление большего количества некоторых молочных продуктов может быть связано с более высоким риском развития рака молочной железы, оно не доказывает наличие неоспоримой связи, — говорит директор по коммуникациям благотворительной британской организации Breast Cancer Now доктор Котрина Темчинайте. — В настоящее время нет точных доказательств того, могут ли, и как могут молочные продукты, содержащиеся в рационе, влиять на вероятность развития рака молочной железы».

Хотя это крупное исследование, пищевые привычки участниц фиксировались лишь в самом начале и за восемь лет могли измениться, говорит Темчинайте. Дальнейшее изучение того, как потребление молока влияет на риск развития рака груди действительно не помешает — возможно, в нем и правда содержатся вещества, потенциально способные его повысить.

Однако пока что повода отказываться от молока нет.

«Мы знаем, что поддержание здорового веса на протяжении всей жизни, ограничение количества выпитого алкоголя и физическая активность могут помочь снизить риск развития рака молочной железы — даже небольшие положительные изменения станут отличным началом», — отмечает она.

Тем же, кто переживает насчет своего риска развития рака груди, доктор рекомендует проконсультироваться со специалистами.

Результаты более ранних исследований показали, что на риске развития рака груди сказываются в первую очередь избыточный вес и злоупотребление алкоголем — на них суммарно приходится 26% случаев предотвратимого рака молочной железы. Также риск повышается при курении, раннем начале менструации, поздней менопаузе, длительном (более 10 лет) употреблении гормональных препаратов, сахарном диабете, гипертонии, шизофрении и после рождения ребенка.