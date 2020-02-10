Венчание с морем: как Польша мечтала стать империей

В воскресенье, 9 февраля в Поморском воеводстве прошли празднования 100-летия венчания Польши с морем. Впервые такая церемония была проведена польским генералом Юзефом Халлером 10 февраля 1920 года в честь возвращения страны на берега Балтики в результате присоединения так называемого «Польского коридора», отрезавшего Восточную Пруссию от остальной Германии.

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«Для идентичности сегодняшней Померании память о тех событиях имеет большое значение. Наши предки сумели оказать сопротивление германизации и сохранить польский дух над Балтикой», — отмечалось в официальном заявлении властей.

Планы Пилсудского

Восстановить независимость, окончательно утраченную в 1795 году в результате третьего раздела Речи Посполитой, полякам удалось чуть более века назад благодаря событиям Первой мировой войны, а также революциям в России и Германии. Воссоздание польского государства было оформлено на Парижской мирной конференции. По Версальскому договору к Польше отошли Познань, несколько районов Померании и Пруссии, образовавшие «Польский коридор». На северо-востоке его продолжала территория Вольного города Данцига (Гданьска), также отторгнутая у Германии. Ширина коридора составила от 30 км в наиболее узком месте до 200 км в самом широком. Окончательный вопрос принадлежности этих земель оставался актуальной проблемой польско-немецких отношений на протяжении двух десятилетий и, в конце концов, привел к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Западные державы — США, Франция и Англия — признали Польшу в январе-феврале 1919 года.

В ходе Парижской мирной конференции польская делегация включила в повестку признание границ 1772 года, то есть до первого раздела Речи Посполитой (уния Польши и Литвы) между Пруссией, Австрией и Россией. Согласно данной позиции, в основу определения новых границ Польши предлагалось положить исторический принцип. В случае его реализации в состав воссозданной державы входили Литва, Белоруссия, значительная часть Украины и часть Латвии. Сторонники Юзефа Пилсудского стремились реализовать план создания в Восточной Европе максимально обширной федерации государств под гегемонией Польши.

В наиболее смелых планах проект Пилсудского под названием «Междуморье» включал бы, помимо упомянутых территорий, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию и Чехословакию, простираясь от Балтики до Черного моря. Идея конфедеративного государства основывалась на замыслах возрождения Речи Посполитой. Однако за рубежом перспектива значительного роста Польши за счет других стран одобрения не нашла.

Два кольца от потомка автора польского гимна

Не удалось новой польской власти добиться и полноценного прорыва на Балтику. Решение премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд-Джорджа, президента США Вудро Вильсона и премьера Франции Жоржа Клемансо о выделении Данцига (Гданьска) в особое государственное образование — Вольный город — лишало Польшу того свободного и надежного выхода к морю, который был ей обещан тремя западными державами.

Тем не менее, в целях укрепить патриотические чувства населения и отметить важный успех внешней политики государства польские военные в 1920 году решились на символический жест. Его инициатором стал генерал Юзеф Халлер, к тому времени прославившийся в боях с советской конницей под командованием Семена Буденного.

18 января польские солдаты выдвинулись на север, в Померанию для очищения этой области от остатков немецких войск.

Ранним утром 10 февраля 1920 года эшелон генерала Халлера по дороге в отошедший к Польше город-порт Путциг (Пуцк) остановился в Данциге. Здесь члены польской общины Вольного города передали командующему два платиновых кольца. Опасаясь провокаций со стороны немцев, Халлер остался в своем вагоне. С национальными символами к нему прошел доктор Юзеф Выбицкий, внук крупного польского политического деятеля, поэта и автора слов гимна Польши Юзефа Выбицкого.

Далее генерал Халлер проследовал в Пуцк, где его встретили толпы восторженных кашубов — жителей польской части Поморья. На вокзале новой польской «морской столицы» он пересел на лошадь и верхом отправился к морю в сопровождении отряда улан.

Пророчество кашубских рыбаков

«Как Венеция символизировала свое венчание с Адриатикой, так и мы, поляки, символизируем наше венчание с нашим любимым Балтийским морем», — заявил командующий Поморским фронтом на торжественной церемонии, собравшей многих представителей местной интеллигенции и посланцев официальной Варшавы.

С этими словами Халлер продел наконечник военного флага Польши в платиновое кольцо. Знамя торжественно окунули в морскую воду, куда отправилось и второе кольцо. Состоялась церковная служба по римско-католическому обряду. Военный капеллан Юзеф Врыча освятил стяг. После залпа из 21 орудия флаг подняли на мачту моряки Евгениуш Плавский и Флориан Наперала. Этот знак символизировал, что отныне польское побережье охраняется национальным ВМФ.

В официальных речах собравшихся подчеркивалась важность доступа независимой Польши к морю для стимулирования ее социально-экономического развития.

Впоследствии Халлер вспоминал в своих мемуарах, что Пуцкий залив в тот день находился во льду. Поэтому местные рыбаки вырезали прорубь, в которую генерал бросил кольцо. Движение руки получилось не слишком удачным. Прежде чем упасть в воду, кольцо долго катилось по льду.

«Несколько рыбаков побежали за ним, но никому не удалось его поймать. Когда же я спросил, почему они не поймали кольцо, рыбаки пророчески заявили, что сделают это в Щецине», — утверждал Халлер.

Обряд венчания военачальник сопровождал следующими словами: «Во имя святой Республики Польши я, генерал Юзеф Халлер, беру на себя контроль над этим древним славянским берегом Балтийского моря».

На следующий день кашубские рыбаки пригласили Халлера провести еще одну церемонию в открытом море. Генерал выполнил условие, после чего приобрел огромную популярность среди местных жителей. Многие начали рассматривать его как претендента на высшую политическую власть в стране.

Через несколько лет на месте проведения церемонии в Пуцке был установлен памятный знак с польским орлом и датой события. «Морское владычество» Польши продолжалось до немецкого вторжения в 1939 году. Однако после Второй мировой войны приморские территории страны расширились. В результате возвращения ей отторгнутых земель Польша восстановила доступ к Балтийскому морю вплоть до Щецина (у немцев — Штеттин). В 1945 году поляки провели новые венчания с морем: 17 марта в поселке Мжежино, на следующий день — в городе Колобжег. А в Пуцке сегодня стоит копия первоначального памятного столба. На нем выгравирована надпись: «1920 года 10 февраля Польское Войско под руководством генерала Юзефа Халлера навечно овладело Польским Морем».

В 1926 году Халлер осудил действия Пилсудского и был уволен из армии.

В 1940-1943 годах входил в польское правительство в изгнании в качестве министра образования. После войны проживал в Англии.

Действующий президент Польши Анджей Дуда неоднократно подчеркивал важность моря для страны и ее народа. Так, глава государства называл Балтику «нашим окном в мир, которое дает полякам шансы на развитие».