Выбился в лидеры: Маск запустил еще 60 спутников

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела в космос сразу 60 собственных спутников связи Starlink. Старт с 40-й площадки космодрома состоялся в 5.19 мск, корпорация вела трансляцию пуска.

Спутники широкополосной интернет-связи вывела в космос ракета, которая уже участвовала в запусках. Эта же ступень уже использовалась в запуске аналогичных 60 спутников в мае 2019 года, 10 спутников Iridium год назад и 18 канадских спутников в сентябре 2018 года.

Таким образом, SpaceX второй раз в истории использовала один и тот же носитель четыре раза.

Спустя несколько минут после старта первая ступень ракеты, отделившись, удачно вернулась и была спасена специально выведенной в нужную точку Атлантического океана баржой Of Course I Still Love You.

Компании миллиардера Илона Маска в 48-й раз удалось успешно вернуть для дальнейшего использования первую ступень ракеты. Всего аналогичные модификации ракеты Falcon спроектированы для использования не менее десяти раз.

Однако SpaceX в очередной раз не смогла вернуть в целости другую часть ракеты — половинки носового обтекателя. Над этой проблемой инженеры фирмы бьются уже не первый год, поскольку повторное использование обтекателя позволит экономить до $6 млн с пуска. «Мы не поймали его в этот раз. Мы были действительно близки. Но мы собираемся продолжить наши попытки снова», — заявил представитель компании Лорелл Лайонс во время трансляции.

Носовой обтекатель нужен для защиты полезной нагрузки от воздействия атмосферы на начальном этапе выведения. Каждая створка обтекателя ракеты Falcon 9 имеет собственную систему навигации, которая позволяет ей возвращаться на землю. За всю историю SpaceX удалось лишь дважды вернуть створки обтекателя в сохранности. Ранее для этого использовался корабль со специальной сетью Mr. Steven ,теперь принято решение о приобретении второго корабля, что позволит ловить обе створки одновременно.

Этот пуск стал первым в череде двадцати аналогичных стартов в 2020 году для компании SpaceX. Каждый из 60 спутников сначала будет выведен на 290-километровую орбиту для проверки работоспособности, потом они при помощи ионных двигателей займут рабочую орбиту высотой 550 километров.

Сегодняшняя партия из 60 спутников Starlink стала третьей для компании, которая планирует начать использование их группировки уже в этом году. Всего на данный момент компания запустила 182 спутника связи, включая два экспериментальных, которые были отправлены в космос еще два года назад. Неизвестно, сколько из этих спутников будут работать в группировке, поскольку ранее были сообщения, что порядка десяти из них не достигли расчетной орбиты. В июле компания заявляла, что три аппарата отказали вскоре после запуска, а еще два были целенаправленно сведены с орбиты в качестве эксперимента.

Как бы то ни было, эксперты отмечают, что сегодняшний запуск стал для Илона Маска знаковым —

отныне SpaceX — крупнейший по числу запущенных спутников оператор спутниковой связи.

До этого рекорд принадлежал компании Planet, в распоряжении которой находятся 150 спутников связи.

Свои первые 1584 спутника группировки Starlink компания решила выводить на орбиту высотой 550 километров, чтобы сократить риск замусоривания околоземного пространства. С такой орбиты каждый спутник в случае поломки сам упадет на Землю в течение 25 лет — такова стандартная практика, принятая в NASA и других космических агентствах.

Один из запущенных сегодня спутников имеет специально затемненную поверхность — пониженная отражающая способность должна в будущем уменьшить помехи, создаваемые спутниками Маска для наземной астрономии.

Минувшей осенью стало известно, что компания SpaceX подала заявку в Международный союз электросвязи (ITU) на выделение дополнительных частот для еще 30 тыс. спутников.

Они станут дополнением к 12 тыс., изначально заявленным в планах SpaceX и одобренным ранее Федеральной комиссией США по связи. По данным ООН, опубликованным в апреле 2019 года, с начала космической эры в околоземное пространство было выведено порядка 8500 всевозможных объектов.

Таким образом, если SpaceX удастся осуществить свой план, компания в пять раз увеличит число спутников на орбите Земли.