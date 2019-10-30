Пальцем ткнули: «Синергия» попалась на лженауке

Сотрудники негосударственного университета «Синергия» без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ, выяснил «Коммерсантъ». Представители «Синергии» заявили, что это делается для дерматоглифического тестирования — лженаучного метода, якобы позволяющего определить характер, способности и судьбу человека по узорам на пальцах.

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Родители узнали о проведении процедуры от детей. Ни родные, ни классные руководители не были в курсе, что школьники прошли через такое «тестирование».

Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг сообщила изданию, что уже отправила в «Синергию» вопросы о лицензии и программном обеспечении. При этом Штейнберг сказала, что «собирать такие данные без ведома родителей недопустимо» и у школьников не снимали отпечатки, а лишь «сканировали узор пальца».

От кого конкретно исходила инициатива по проведению такого тестирования, неясно.

«Мы точно этого не делали. Я вообще не в курсе. Если что-то такое проводилось, то это были сотрудники головного вуза. Хоть мы и представительство, но к нам они не имеют отношения»,

— сообщила «Газете.Ru» представительница красногорского филиала «Синергии».

Процедура проводилась в сотрудничестве с оказывающей услуги по дерматоглифическому тестированию компанией, которая на своем сайте заявляет, что отпечатки пальцев связаны с особенностями физиологии, психики и телосложения человека и это доказано наукой. На самом деле, в научных публикациях, индексируемых в международных базах данных, нет подтверждений предположениям о том, что на основе данных об отпечатках пальцев человека можно выявить предрасположенность человека к каким-либо широко распространенным заболеваниям (онкологическим, сердечно-сосудистым, метаболическим, инфекционным и другим), определить способности и особенности личности или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партнеров.

Отпечатки пальцев действительно могут рассказать, например, о наличии у человека генетического заболевания — например, синдрома Дауна или синдрома Патау. Но такие болезни имеют и куда более выраженные характерные признаки, чем изменение папиллярного рисунка. Кроме того, они обычно диагностируются еще до появления ребенка на свет.

В мае 2016 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала Меморандум №1, посвященный дерматоглифическому тестированию. Авторы меморандума разобрали ошибки, допущенные в работах, приводимых «диагностами» для обоснования действенности тестов.

«В качестве научного обоснования дерматоглифического тестирования его сторонники и соответствующие коммерческие компании ссылаются на публикации, которые либо вовсе не имеют отношения к заявляемым услугам, либо содержат принципиальные методические ошибки, необоснованные, некорректные и не имеющие независимого воспроизведения выводы. Кроме того, в рекламных материалах дерматоглифическое тестирование часто отождествляется или иным образом увязывается с генетическим тестированием, к которому оно не имеет никакого отношения», — говорится в меморандуме.

Достоверностью результатов метод похвастаться не может, зато обладает всеми признаками лженаучности —

заявлениями о широчайшем спектре тестируемых свойств, использовании в описании тестов псевдонаучной и неоднозначной терминологии, ссылками на патенты и отзывы клиентов в качестве научного обоснования тестов, непроверяемостью качества услуг и отсутствием ответственности за ошибки.

Еще до выхода меморандума по российским школам ходили представители компаний, занимающихся дерматоглифическим тестированием, и распространяли рекламные листовки.

Предоставляли они свои услуги и в торговых центрах. Те, кто в качестве эксперимента воспользовался их услугами несколько раз подряд, отмечали — результаты тестов, проведенных с промежутком в сутки, не совпадают.

В 2017 году внимание к себе привлек МГТУ имени Баумана — «Газета.Ru» рассказывала , что на выставке МАКС-2017 университет рекламировал прибор для дерматоглифического тестирования. Устройство предлагалось использовать для «оценки функционального статуса человека», «построения индивидуальных образовательных траекторий» и «диагностики наследственных заболеваний и врожденных пороков развития».

«Да, это (направление) нам знакомо. Университет этим занимается, — сказал «Газете.Ru» сотрудник пресс-службы университета, подтвердив, что по данной теме у его сотрудников есть «научные» публикации. — Если вы стенд видели, значит, такое направление у нас есть». После запроса «Газеты.Ru» стенд «Бауманки» с выставки исчез.

«Дерматоглифисты жалуются, что после выхода меморандума у них уменьшилось количество клиентов. Ученые — такие же люди, как и все остальные, — пояснил тогда «Газете.Ru» соавтор меморандума, член Комиссии РАН по борьбе со лженаукой Александр Панчин. — Существует множество примеров обмана и самообмана. Иногда ученые приходят к ложноположительным результатам и не проводят повторных исследований для их проверки. Где-то что скоррелировало — вот вам статья, вот вам прибор. А когда существует финансовая или какая-либо еще мотивация, сложно признать, что то, что ты делаешь, неправильно. Во многих приличных научных организациях занимаются самой разной ерундой».