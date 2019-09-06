Несбывшаяся мечта: 82 года дублерше Терешковой

Ирина Соловьева родилась 6 сентября 1937 года в рабочем поселке Киреевский рудник Тульской области, в семье учителей. Жажда полета манила ее с детства, и, поступив в Уральский политехнический институт, девушка тут же записалась в аэроклуб. В будущем она стала мастером спорта СССР, установила четыре мировых и всесоюзных рекорда.

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В 1959 году Соловьева окончила строительный факультет. Следующие три года она проработала инженером проектно-конструкторского бюро треста «Уралэнергомонтаж» в Свердловске.

А в 1962 году была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и призвана на службу в Советскую Армию.

После зачисления Соловьева вместе с другими кандидатками на полет в космос прошла проверку факторами космического полета. Так, например, для проверки устойчивости организма к воздействию высоких температур кандидатки в летных комбинезонах находились в термокамере с температурой 70°C и влажностью 30%. Испытание завершали, когда температура тела испытуемой повышалась на 2,5 градуса, а пульс достигал 130 ударов в минуту.

Проверку психологической устойчивости проводили в сурдокамере — абсолютно звуконепроницаемой крошечной комнате с габаритами 2,5 на 2,5 метра. Женщины находились в ней в течение 10 суток.

Испытание невесомостью проходило в салоне истребителя МиГ-15. За один полет истребитель делал 3-4 «горки», на каждой из которой при «падении» на 30 секунд образовывалась невесомость. За это время кандидатки должны были выполнить задание: написать свои фамилию, имя и отчество, поесть из тубы, доложить на землю по рации.

На Черном море женщины отрабатывали отцепку парашюта от скафандра в воде.

Руководство космическими полетами изначально планировало одновременный полет двух женских экипажей. Но в марте 1963 года решили, что это будет одиночный полет. Профессор Владимир Яздовский, отвечавший за медицинское обеспечение космической программы, вспоминал: «По результатам медобследования и теоретической подготовленности была определена следующая последовательность допуска к космическому полету: Пономарева Валентина, Соловьева Ирина, Кузнецова Татьяна, Еркина Жанна, Терешкова Валентина».

Но партийное руководство сочло, что первый полет должен совершить «человек из народа».

Больше всего на эту роль подходила ткачиха Валентина Терешкова. Официально решение о выборе было объявлено 21 мая 1963 года: Валентина Терешкова — основной космонавт, Ирина Соловьева — дублер.

После полета Терешковой Соловьева хотела уйти из отряда, но осталась. «Что будет с нами дальше, — вспоминала она, — никто толком не знал». На следующий день после полета Сергей Королев сказал девушкам, что у них нет никакой перспективы.

«Уйти из отряда, когда знаешь, что не полетишь, — говорила Соловьева, — это был поступок, на который мог решиться только один Герман Титов. Он всегда был независим».

Надежда на полет все же появилась в 1965 году. С мая по ноябрь Соловьева готовилась в качестве командира экипажа для полета на космическом корабле «Восход» на 10-15 суток с выходом в открытый космос. Потом, с января по май 1966 года, снова готовилась как второй пилот на 15-20 суток с выходом в открытый космос. Но не полетела и была отчислена в октябре 1969 года в связи с расформированием женского отряда в звании полковника запаса ВВС.

Соловьева ушла из отряда, но осталась в Звездном городке, стала работать в Центре подготовки космонавтов, в научно-исследовательском отделе. Она защитила диссертацию «Психологическое моделирование и исследование деятельности оператора в условиях стресса» и помогала преодолевать психологические проблемы, возникающие в полете и после полета, исследовала, как ведут себя парашютисты, летчики, космонавты в экстремальных условиях. Ответы на многие вопросы она искала, проверяя на себе, скажем, во время прыжка с парашютом. Последний она совершила в возрасте 55 лет.

Соловьева вышла замуж и родила двоих детей. Ее дочь стала учительницей, продолжив прервавшуюся семейную традицию. Страсть к приключениям Соловьева удовлетворила в «Метелице» — женской полярной научно-исследовательской лыжной команде. В 2009-2010 годах вместе с основательницей «Метелицы» Валентиной Кузнецовой Соловьева написала книгу «Метелица» у полюсов Земли» об истории команды, ее научно-исследовательской работе в Заполярье и на островах Северного Ледовитого океана, о лыжных походах к Северному и Южному полюсам.