Переход к диктатуре: как Гитлера провозгласили фюрером

85 лет назад произошло то, что, возможно, предопределило страшные события в Европе, которые произошли несколько лет спустя. Адольф Гитлер присоединил к своему посту рейхсканцлера, то есть главы немецкого правительства, — должность рейхспрезидента, иными словами, главы государства. Уроженец Австро-Венгрии сосредоточил в своих руках единоличную – и поистине безграничную — власть, заняв два ключевых поста в государстве и одновременно оставшись лидером Национал-социалистической немецкой рабочей партии, – не просто правящей, а единственной законной в стране. Для полновластного правителя Германии в нарушение всех конституционных норм был учрежден новый титул — фюрер, что можно интерпретировать как «вождь» или «предводитель».

Принцип фюрерства широко пропагандировался нацистской партией, одним из самых популярных лозунгов которой был «Один народ, одна империя, один вождь».

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Окончательное возвышение Гитлера стало возможным благодаря кончине рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга 2 августа 1934 года. Этот человек был по-настоящему культовой фигурой для немцев. Герой Первой мировой войны, он обессмертил свое имя, нанеся поражение Русской императорской армии в проводимой ею Восточно-Прусской операции. Именно Гинденбург командовал 8-й армией в знаменитой битве при Танненберге 26-30 августа 1914 года, закончившейся катастрофой русской 2-й армии и самоубийством ее командующего генерала Александра Самсонова. После серии громких успехов, особенно контрастировавших с неудачами предыдущего начальника 8-й армии Макса фон Протвица, Гинденбургу доверили руководить всем Восточным фронтом, сражавшимся против России.

В 1925 году увенчанный лаврами генерал-фельдмаршал стал первым — и по сей день остается единственным — главой государства в истории Германии, избранным на прямых всенародных выборах. Однако на закате жизни Гинденбург серьезно подмочил свою практически безупречную репутацию. Многие считают престарелого президента виновником прихода Гитлера к власти. 30 января 1933 года своим приказом он освободил от обязанностей канцлера Курта фон Шлейхера, назначив на его место главу НСДАП.

Далее произошли провокация с поджогом Рейхстага, парламентские выборы, в результате которых нацисты улучшили свой результат с 33 до почти 44%, упразднение Веймарской республики и провозглашение Третьего рейха.

В силу возрастных особенностей и политической недальновидности, в отличие от военной, Гинденбург смотрел на происходящее сквозь пальцы. В свою очередь, Гитлер проявлял к президенту подчеркнутую лояльность и симпатию. Он прекрасно понимал, что пребывание Гинденбурга в должности главы государства – все более номинальной из-за его объективной неспособности справляться со всеми положенными функциями – открывает для нацистов перспективы. Еще в конце 1933 года, в ходе процесса над коммунистами по делу о поджоге Рейхстага, в беседе с одним из своих ближайших сподвижников Германом Герингом Гитлер называл замену судей «лишь вопросом времени».

«Эти люди уже созрели для отставки, на их место мы поставим своих людей. Но пока Старик жив, мы сделать это не в состоянии», — резюмировал лидер НСДАП.

30 июня 1934 года в Германии прогремела «Ночь длинных ножей»: в результате молниеносно проведенной силовой акции была ликвидирована без суда и следствия группа противников Гитлера во главе с лидером СА Эрнстом Ремом. Подчиненные ему отряды штурмовиков оказались рассеяны и деморализованы.

Взять под контроль «разнузданные и неуправляемые», как ему казалось, силы Рема очень просил Гитлера президент Гинденбург – в противном случае он грозил ввести в Германии военное положение. А министр обороны Вернер фон Бломберг, видевший в штурмовых отрядах конкуренцию регулярной армии, кадрами которой, помимо прочего, СА собирались подпитываться, гарантировал Гитлеру поддержку в борьбе за президентское кресло после кончины Гинденбурга.

Разгром штурмовиков глава государства горячо приветствовал. Он даже поздравил своего канцлера с тем, как тот «решил проблему». Избавившись от конкурента, военные вздохнули с облегчением и стали союзниками Гитлера.

Уже 20 июля глава НСДАП получил согласие Гинденбурга на формирование первых частей Ваффен-СС.

86-летний президент между тем все сильнее погружался в слабоумие. Когда вечером 1 августа Гитлер нанес ему визит, Гинденбург принял нациста за кайзера, обратившись к нему — «ваше величество». Во время этой встречи «был фактически принят» акт, объявляющий Гитлера его преемником, полагает немецкий военный историк, участник Первой мировой войны Вольфганг Ферстер в своей книге «Противостояние фюреру. Трагедия руководителя немецкого Генштаба. 1933-1944».

В 9 утра 2 августа Гинденбург скончался, а уже спустя 3 часа народу Германии было официально объявлено, что, в «соответствии с законом, принятым кабинетом министров за день до смерти президента, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице». Президентский пост упразднялся. Сообщалось также, что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами.

По данным Ферстера, рейхсвер присягнул на верность лично Гитлеру, — а не Германии или конституции, — уже в 09:30.

После смерти рейхспрезидента Гитлер всячески поощрял распространение его культа. Прах Гинденбурга вопреки воле самого покойного был захоронен в Танненбергском мемориале. В 1930-е годы в Германии продолжали выпускаться почтовые марки в честь генерала-маршала, а также были отчеканены монеты достоинством в две и пять рейхсмарок с его изображением.

19 августа в стране состоялся референдум по вопросу об объединении государственных постов президента и главы правительства Германии и переходе всех прежних прав Гинденбурга к Гитлеру. 89,93% или 38,4 млн человек ответили – да.