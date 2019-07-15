Отправят в вечный сон: что нашли в детских матрасах

В материалах, из которых изготавливают матрасы для детских кроваток, содержатся соединения, способные вызывать рак, выяснили ученые из Израильского технологического института. Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science and Technology.

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Среди летучих органических соединений встречаются токсичные — их воздействие приводит к головным болям, слабости, поражению печени, почек, нервной системы, и росту риска развития рака. Сами же соединения могут выделяться откуда угодно — от свечей и благовоний до мебели и предметов домашнего обихода.

Как оказалось, матрасы из пенополиуретана для детских кроваток тоже выделяют опасные вещества. Исследователи протестировали восемь образцов разных марок — все из них при нагревании до температуры тела начинали выделять вредные вещества.

Всего исследователи рассматривали 18 соединений — и практически все они выделялись из разных матрасов.

В частности, образцы выделяли токсичные ацетальдегид и формальдегид. Также в них был обнаружен толуол, способные вызывать поражения нервной системы и органов кроветворения, и бензол, тяжелое отравление которым приводит ко множеству расстройств, от многочисленных кровотечений и кровоизлияний до поражения внутренних органов, и смерти. Явления отравления могут сохраняться и даже прогрессировать через месяцы и годы после прекращения контакта с бензолом.

Среди выделяемых веществ ученые обнаружили ионол, насчет безопасности которого ведутся споры — ряд исследований показывает, что он может быть канцерогеном (некоторые исследования, впрочем, наоборот выявляют снижение риска развития рака).

Исследователи отмечают, что количество выделяемых веществ было сравнительно небольшим. Кроме того, никто пока не изучал, действительно ли использование детских матрасов повышает риск развития рака и других тяжелых заболеваний в будущем.

В конце концов, говорят они, летучие органические соединения содержатся во многих предметах и веществах, от напольных покрытий до чистящих средств и лаков для волос. Однако ребенок более уязвим к их воздействию, а, так как он проводит в кроватке около половины своей жизни и находится вплотную к их источнику, родителям стоит внимательнее относиться к выбору матраса.

Большинство летучих органических соединений безвредны. Однако их концентрация растет при недостатке вентиляции в доме, отмечает профессор Алистер Льюис из Национального центра атмосферных наук Йоркского университета, и это может приводить к проблемам.

«Если воздух застаивается в доме, даже безопасные соединения могут окислиться до более вредных», — говорит он.

Мягкая мебель — диваны, кровати, кресла — выделяют летучие вещества медленно и постепенно. Чтобы обезопасить себя от вредного воздействия, стоит регулярно проветривать в доме.

«Полиуретановый матрас работает как большая губка и высвобождает летучие соединения очень медленно, говорит Льюис. — Но в конце концов они перестанут выделяться и из него тоже».

Льюис считает риски для здоровья младенцев невысокими. Однако беспокоящиеся родители могут выбрать матрас на основе хлопка или шерсти — такие изделия содержат меньше вредных веществ.

Авторы работы отмечают, что необходимо более тщательно изучить влияние содержащихся в матрасах летучих веществ на детей и оценить возможные последствия и безопасность таких матрасов.

Токсичные вещества — не единственная опасность постельных принадлежностей, напоминают ученые. Американские младенцы за последние 20 лет стали в четыре раза чаще погибать от удушья, и в большинстве случаев их причиной становятся подушки и одеяла.

«Подушки, матрасы и одеяла были наиболее распространенными предметами, блокирующими дыхательные пути», — отметили исследователи.

Те из детей, что задохнулись в слишком мягкой постели, в 49% случаев в это время были в кровати родителей, в 27% — в своей кроватке или люльке. В 92% случаев они находились в положении, отличном от наиболее безопасной позы — на спине, лицом кверху.

Также дети погибали, засыпая в одной кровати с родителями, братьями и сестрами — те передавливали горло или грудную клетку младенца. Иногда младенцы задыхались, застряв между двумя поверхностями, например, кроватью и стеной.

«Самый безопасный способ сна для младенца — на спине, на гладкой поверхности, в кроватке или колыбели в одной комнате с тем, кто за ним присматривает, без мягких постельных принадлежностей, (одеял, подушек и других мягких предметов), — заключают авторы. — Улучшение нашего понимания характеристик и факторов риска смертности от удушья (например, возрастных различий и особенностей среды, в которой спит ребенок) способно помочь в разработке более целенаправленных стратегий для предотвращения смерти».