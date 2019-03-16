Дьявол революции и враг Сталина: почему умер Свердлов

100 лет назад, в разгар Гражданской войны, неожиданно умер один из высших руководителей Советского государства Яков Свердлов, которого Владимир Ленин называл «наиболее отчеканенным типом профессионального революционера». Официальная причина смерти — испанский грипп, эпидемия которого в 1918-1919 годах забрала жизни 550 млн человек или 29,5% населения планеты – неоднократно ставилась под сомнение исследователями.

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Согласно одной из версий, Свердлов скончался от побоев, нанесенных рабочими Орла из-за его еврейского происхождения. Власти якобы предпочли скрыть этот бесславный факт от общественности, чтобы не позорить революцию и не разжигать антисемитские страсти.

Скорее всего, истинные обстоятельства случившегося так никогда и не будут раскрыты.

На момент своей смерти Свердлов формально являлся главой РСФСР, занимая пост председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) и принимая решения по важнейшим вопросам управления страной. «Дама с косой» пришла за ним в 33 года – возрасте Христа. Самому большевику едва ли понравилась бы такая параллель, тем более о теме он знал побольше некоторых: Свердлов и его братья воспитывались в религиозных традициях. Подвергаясь аресту за революционную деятельность, в анкетах жандармского управления в графе «вероисповедание» он указывал – «иудей», а не «атеист», как многие соратники по партии.

Несмотря на колоссальный вклад Свердлова в установление и укрепление советской власти, его активнейшее участие в разгоне Учредительного собрания, имя председателя ВЦИК начали забывать уже в середине 1920-х, когда при написании официальной истории Советской России первых лет ее существования наметились две крайности: возвеличивание Ленина и «предание анафеме» Льва Троцкого.

По большому счету, Свердлову в этот период не было дано ни положительной, ни отрицательной оценки. О нем просто старались не вспоминать органы пропаганды. А «в народе», помимо Ленина, популярностью пользовались легендарные красные командиры Гражданской, но никак не «кабинетные» политики, пусть от них и зависели на коротком временном промежутке судьбы миллионов людей.

Бесспорно, Свердлов не был другом Иосифу Сталину, пробивавшему себе дорогу на единоличную вершину.

Общеизвестно стремление нового вождя морально и физически избавляться от всех, кто знал его «простым смертным». Однако мертвый Свердлов, в отличие от живого и еще довольно могущественного Троцкого, уже не представлял для Сталина никакой опасности – не было необходимости его посмертно дискредитировать.

Ввиду своего раннего ухода из жизни Свердлов остался чуть ли не единственным советским лидером, за чьей смертью никогда не подозревали тень Сталина. Наоборот, кто-то из историков допускал заинтересованность Ленина в устранении «конкурента». Подобная теория выглядит весьма сомнительной. Памятуя о той роли, которую Ильич сыграл в продвижении молодого протеже по партийной лестнице, Свердлов никогда не оспаривал особое положение Ленина в советской системе координат и – по крайней мере, публично – не претендовал на большее влияние, чем имел.

Это было и не нужно, учитывая серьезную разницу в возрасте. Все пришло бы в руки Свердлова само: не случись загадочной смерти, он рассматривался бы в качестве одного из вероятных преемников.

Наглядной демонстрацией верности председателя ВЦИК главе Совнаркома является поведение Свердлова после покушения на Ленина 30 августа 1918 года на заводе Михельсона. Вопреки давлению некоторых других должностных лиц, он категорически отказался провести выборы временно исполняющего обязанности главы правительства и взялся лично исполнять эти функции до выздоровления вождя. Наблюдая с больничной койки резкое оживление остальных власть имущих товарищей после выстрелов Фанни Каплан, Ленин, конечно, не мог не оценить позицию Свердлова. Их взаимное доверие было настолько высоким, что, начиная с перестройки, появилось несколько похабных баек, без утаек рассказывавших о любовных отношениях Ленина с неким тонкотелым юношей с бородкой, в котором угадывался Свердлов.

Якобы во время постельных утех в Шушенском Ильич называл своего любовника «козликом» и «политической проституткой».

Эта нелепая версия, составленная якобы со слов «сельской дурочки Алафьи», решившей «рассказать обо всем незадолго до своей смерти», разбивается при элементарном сопоставлении дат. Ленин находился в знаменитой ссылке в 1897-1900 годах, когда Свердлову было 12-15 лет, и никакую бородку он носить еще, конечно, не мог. Как и объявиться в Шушенском.

Вот про другое соседство Свердлова в ссылке известно наверняка. В 1913 году он жил в одном доме со Сталиным в Туруханском крае. Оба оставили нелицеприятные воспоминания о друг друге. Как не без отвращения писал Свердлов, «печальнее всего, что в условиях ссылки, тюрьмы человек перед вами обнажается, проявляется во всех своих мелочах». И удовлетворенно констатировал:

«С товарищем теперь мы на разных квартирах, редко и видимся».

Сталин тоже был невысокого мнения о личностных качествах соратника по революционной борьбе. Впрочем, поскольку его слова доступны нам только в изложении Никиты Хрущева, не исключено, что приводятся в мемуарах в искаженном виде.

«У меня была собака, я ее назвал «Яшкой». Конечно, это было неприятно Свердлову: он Яшка и собака Яшка. Так вот, Свердлов, бывало, после обеда моет ложки и тарелки, а я никогда этого не делал. Поем, поставлю тарелки на пол, собака все вылижет, и все чисто. А тот был чистюля», — рассказывал Сталин Хрущеву.

Слабости вождей знали только другие руководители. Для остальных Свердлов представлялся «черным дьяволом большевиков», как принялись называть оратора политические оппоненты еще летом 1917 года. Именно с подачи Свердлова среди большевиков распространилась мода на черные кожанки.

«В первый постоктябрьский период враги называли коммунистов, как известно, «кожаными», — по одежде. Думаю, что во введении кожаной «формы» большую роль сыграл пример Свердлова, — подтверждал эту версию Троцкий. — Сам он, во всяком случае, ходил в коже с ног до головы, то есть от сапог до кожаной фуражки. От него, как от центральной организационной фигуры, эта одежда, как-то отвечавшая характеру того времени, широко распространилась. Товарищи, знавшие Свердлова по подполью, помнят его другим. Но в моей памяти фигура Свердлова осталась в облачении черной кожаной брони — под ударами первых лет Гражданской войны».

Вполне возможно, именно Троцкий составил наиболее объективный портрет своего единомышленника по стилю одежды.

«Свердлов был невысокого роста, очень худощавый, сухопарый, брюнет, с резкими чертами худого лица.

Его сильный, пожалуй, даже могучий голос мог показаться не соответствующим физическому складу. В еще большей степени это можно бы, однако, сказать про его характер. Но таково могло быть впечатление лишь поначалу. Это был прирожденный организатор и комбинатор. Каждый политический вопрос представал перед ним прежде всего в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри партийной организации и взаимоотношения между организацией в целом и массами», — писал Лев Давидович о Якове Михайловиче.

Сегодня его фамилия ассоциируется у россиян, в первую очередь, не с политикой 1917-1919 годов, а с сохранившимися названиями в топонимике: Свердловская область, улицы Свердлова в различных городах, многочисленные памятники, Новосвердловская ТЭЦ. На деле же глава ВЦИК в свои 30 лет оказывал решающее влияние на ход российской истории. Дискуссионной остается роль Свердлова в расстреле Николая II с семьей, доктором и слугами. В советское время официально считалось, что решение о казни бывшего императора и его близких было принято Уральским областным Советом без согласования с центром из-за угрозы наступления белогвардейских отрядов (красные оставили Екатеринбург уже через неделю после массового убийства в доме Ипатьева).

Однако современные историки допускают, что местные органы лишь выполняли приказ Москвы, полученный от главы ВЦИК и председателя Совнаркома.

Впоследствии Свердлов и Ленин дистанцировались от убийства, не вполне представляя, какие оценки оно получит: исход Гражданской войны в середине 1918 года был еще далеко не определен.

В начале сентября того же года Свердлов выступил одним из главных инициаторов красного террора, подписав постановление ВЦИК о превращении Советской Республики в военный лагерь, на основе которого создавался Реввоенсовет во главе с Троцким. Другой документ, подписанный Свердловым в качестве главы Оргбюро ЦК РКП (б) в январе 1919 года, положил начало расказачиванию – ликвидации нелояльных советской власти казаков как сословия. Раскол деревни на «друзей большевиков» — бедняков и «врагов» — кулаков – это тоже инициатива Свердлова.

После смерти председателя ВЦИК его сейф долго не решались вскрывать. Это произошло только 16 лет спустя, в 1935-м, и ознаменовалось сенсацией. Как сообщал Сталину шеф НКВД Генрих Ягода, женатый, кстати, на племяннице Свердлова Иде Авербах, в тайнике покоились свыше 100 тыс. рублей царскими монетами, облигации, более 700 золотых изделий с драгоценными камнями и бланки паспортов – как чистые, так и заполненные на имя Свердлова и неизвестных лиц.

Очевидно, Свердлов отнюдь не был уверен в победе над белыми и в случае поражения красных готовился бежать, прихватив с собой средства для безбедного существования где-нибудь в тихой и безопасной стране.

Замещение освободившейся должности не обернулось проблемой. Почти на 20 лет ВЦИК возглавил Михаил Калинин – «всесоюзный староста», в будущем – самый популярный после Сталина советский функционер, которому писали жалобные письма обиженные граждане.