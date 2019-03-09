Сокровища Третьего рейха: масоны показали карту

В Германии опубликованы документы, способные пролить свет на тайники c сокровищами Третьего рейха, которые гитлеровцы спешно прятали от наступающей Красной Армии. Об этом сообщает Daily Mail.

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Речь идет о дневнике офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором автор рассказал о приказе Гитлера спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 различных местах на территории Польши при отступлении фашистских частей.

При этом сам Олленхауэр выступал в этой операции как ключевая фигура,

связующее звено между другими офицерами СС и местными аристократами, желавшими спрятать свои ценности от наступающих советских войск.

До последнего времени дневник офицера хранился в масонской ложе древнего немецкого города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт. В нем указано, что один из тайников,

в котором хранится 28 тонн золота Рейха, находится в Бреслау (современный Вроцлав).

В других тайниках должны находиться золотые монеты, медали, ювелирные украшения и другие ценности, переданные офицерам СС богатыми местными жителями.

Дневник утверждает, что в одном из тайников были спрятаны 47 картин, вывезенных нацистами из французских коллекций изобразительного искусства.

Среди них работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

В еще одном тайнике были спрятаны различные предметы религиозного характера, привезенные из разных стран мира, якобы являющиеся доказательством правоты гитлеровской расовой теории.

По словам Романа Фурманьяка из фонда фонда Schlesische Brücke, после долгих переговоров 10 лет назад ложа согласилась передать дневник в распоряжении фонда.

«Мы опубликовали информацию об этом дневнике, так как ждали, когда не станет последних людей, связанных с этими событиями и с дневником, в частности – офицеров войск СС. Такова была воля ложи Кведлинбурга», — пояснил он.

По словам Фурманьяка, подлинность дневника была подтверждена пятью различными научными институтами Германии, в том числе на факультете истории искусств Гёттингенского университета.

«Мы хотели приурочить публикацию дневника к столетию восстановления независимости Польши и 1100-й годовщине образования ложи в Кведлинбурге. Желанием ложи было, чтобы все ценности вернулись к своим хозяевам, — добавил он. — Однако, вероятно, это не будет возможным в каждом случае. Но наше желание — вернуть всю собственность ее законным владельцам».

В настоящее время фонд занимается изучением мест, отмеченных в дневнике, чтобы удостовериться в сохранности ценностей.

По словам основателя фонда, один из тайников должен находиться в глубоком колодце в дворцовом парке, другой — на дне пруда.

Остальные тайники сделаны в бетонных саркофагах, захороненных в различных местах, в том числе в секретной комнате между стенами одного из замков.

«Этот дневник весьма интересен тем, что содержит множество подробностей событий конца войны в Силезии, также он содержит данные о том, где они планировали спрятать эти ценности, — подчеркнула историк Янна Лампарска. — Но, по моему мнению, никакие ценности не будут найдены благодаря этому дневнику. Если бы эти люди действительно знали, что ценности там, они бы действовали по-другому».

Подлодка Гитлера

В начале февраля сообщалось, что в водах Черного моря обнаружили немецкую подводную лодку U-23, участвовавшую во Второй мировой войне. Лодка, затопленная в 1944 году, была обнаружена на глубине 40 м недалеко от турецкого города Агва.

Поиски подводной лодки в течение нескольких лет вел турецкий морской инженер и дайвер Сельджук Колай. Позднее к нему присоединились подразделения Военно-морских сил Турции. Предполагаемое расположение подлодок было установлено с помощью архивных документов еще в 2008 году, но тогда у Колая не было возможности снять затопленную технику на видео, к ней совершались лишь одиночные погружения с аквалангом, которым нередко мешали штормы.

Теперь же про лодку удалось снять документальный фильм, который был показан по турецкому телевидению.

Немецкая подводная лодка U-23 относилась к так называемому «потерянному флоту Гитлера». Помимо нее в него в свое время включили подводные лодки U-19 и U-20, которые также были затоплены у берегов Турции. Не так давно их обнаружили у берегов Стамбула.

40-метровая U-23 была спущена на воду в 1936 году. За время службы она совершила 16 боевых походов, потопила 8 судов, 2 боевых корабля, повредила одно вспомогательное судно, один боевой корабль, невосстановимо повредила 2 судна.

За время службы в Кригсмарине U-23 командовало десять разных офицеров, наиболее известным из которых был капитан-лейтенант Отто Кречмер, ставший впоследствии одним из лучших командиров подводного флота. После службы в Атлантике в составе 1-й флотилии с июля по сентябрь 1940 года U-23 служила учебной лодкой в составе 21-й флотилии. В дальнейшем U-23 была переоборудована и перевезена посуху через Дунай на Черное море в румынский порт Констанца, где и прослужила в составе 30-й флотилии до сентября 1944.

U-23 была затоплена экипажем 10 сентября 1944 года в Черном море близ побережья Турции, чтобы не допустить захвата наступающими советскими частями.