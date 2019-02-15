Детская травма: хулиганам платят меньше

Дети, которые плохо ведут себя в детском саду, в будущем зарабатывают меньше денег, выяснили специалисты из Монреальского университета в Канаде. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Pediatrics.

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Проблемы с поведением в детстве имеют долгосрочные последствия, затрагивающие многие сферы взрослой жизни, отмечают исследователи. Согласно последним данным, особенности детского поведения могут влиять в том числе и на уровень дохода в будущем. Ученые задались целью выяснить, какие черты и как именно сказываются на финансовых успехах.

В 1984 году исследователи отобрали 920 шестилетних мальчиков из семей с невысоким доходом и попросили воспитателей в детских садах, куда те ходили, оценить их поведение. Основными показателями стали невнимательность (плохая концентрация, склонность отвлекаться, недостаточная настойчивость), гиперактивность (возбуждение, беспокойность), сопротивление (неподчинение указаниям воспитателя, раздражительность, ябедничество, отказ делиться), агрессия (драки и укусы, травля) и просоциальное поведение (приглашение других детей в игры, склонность разнимать ссорящихся, помощь тем, кому больно). Показатели оценивались по шкале от 0 до 4.

Затем, спустя 31 год, исследователи выяснили, сколько зарабатывают повзрослевшие участники исследования и как с заработком связаны выявленные характеристики.

В более ранних работах на эту тему участники исследований сами сообщали о своем заработке, что могло исказить результаты, если кто-то из них сознательно или случайно привирал. Чтобы избежать этого, ученые использовали налоговую отчетность — документы, которые налогоплательщик обязательно предоставляет в налоговые органы. Средний годовой заработок мужчин составил $28 тыс.

Как оказалось, у детей, страдавших от невнимательности, в будущем на каждый балл приходилось снижение годового заработка в среднем на $1300. Таким образом, самые невнимательные теряли до $5200 в год.

А у детей, склонных к просоциальному поведению, каждый балл добавлял к ежегодному доходу $406.

Также к снижению зарплаты, хотя и менее выраженному, приводили гиперактивность, невнимательность и сопротивление.

Из-за подобных проблем работники могут терять в среднем около $70 тыс. за 40 лет работы, подчеркивают ученые.

Причиной низких заработков может быть то, что поведенческие проблемы проявляются и в школе, такие дети хуже учатся и, как следствие, имеют меньше карьерных возможностей, чем их более покладистые сверстники. Также невнимательность, которая нередко сопровождается гиперактивностью, ранее связывалась с повышенным риском правонарушений, употребления наркотических веществ и безработицы.

«Результаты нашей работы согласуются с результатами более ранних исследований, показавших, что более низкие заработки связаны с уровнями внимания, гиперактивности и просоциального поведения в детстве, — отмечают авторы исследования. — Они также показывают, как нам известно — впервые, положительную связь между просоциальным поведением и последующими заработками».

Авторы отмечают, что на проблемы поведения детей, и особенно на невнимательность, следует обращать внимание как можно раньше — это повышает шансы справиться с ними и избежать негативных последствий в будущем.

«Выявление поведенческих проблем, связанных с экономическими успехами, в раннем детстве имеет важное значение для разработки способов борьбы с ними», — говорит Дэниэл Нагин, один из авторов работы.

«Оценки воспитателей в детском саду — хороший показатель проблем, которые накапливаются с течением времени: проблемы во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, школьные неудачи, правонарушения, употребление алкоголя и табака — все то, что приводит к плохой интеграции на рынке труда, — добавляет соавтор Сильвана Коте. — Контроль за невнимательностью и низким уровнем просоциального поведения следует начинать в детском саду, чтобы выявить проблемы на ранней стадии и вовремя вмешаться».

Пока неизвестно, как особенности поведения влияют на будущий доход девочек и детей из более обеспеченных семей, отмечают исследователи. Кроме того, подчеркивает педиатр Каролина Кистин, воспитатели могут быть предвзяты при своих оценках.

«Более ранние исследования показали значительные различия в том, как воспитатели оценивают детей в зависимости от расы, пола и социоэкономического статуса последних, — говорит она. — Различия наблюдаются и в отношении к детям в школах, в том числе к тем, кто занимается по индивидуальной программе, оставлен на второй год или отчислен».

Разница в отношении к «цветным» детям заметна еще до детского сада, отмечает Кистин. Особенно это касается чернокожих мальчиков.

«Родители, учителя, медики — все должны работать сообща, чтобы улучшить развитие социальных навыков у детей и вовремя поддержать их в случае проблем», — говорит она.