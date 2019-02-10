Казни египетские: на Венесуэлу упал метеорит

Неустановленное небесное тело упало на территорию Венесуэлы, сообщает Lapatilla. Предположительно, речь идет о метеорите. Видеофрагментами, на которых различим возникающий в вечернем небе и пикирующий к Земле яркий объект с хвостом, активно делятся в соцсетях многочисленные очевидцы произошедшего из Каракаса, штатов Карабобо, Арагуа и Гуарико. Падение огненного шара произошло близ Валенсии и, по словам одного из наблюдавших за природным явлением, спровоцировало возгорание травы, что также запечатлено на видео. Как отмечают в своих постах пользователи, инцидент произошел в 19:35 субботы, 9 февраля.

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) 10 февраля 2019 г.

Власти страны пока никак не прокомментировали случившееся. Судя по информации из интернета, падение метеорита обошлось без жертв.

A esta hora, 7:35 PM sбbado 09/02/2019, acaba de verse en los cielos de Valencia caer un meteorito, cayу cerca del cc el arboral, justo frente a la urb quintas de flor amarillo Valencia @KelvinCastilloP @Heberlizeth @carlaangola @RSTIsabelica @trafficVALENCIA pic.twitter.com/W4a1P6XFPn — Karol Salas (@KarolSalas81) 9 февраля 2019 г.

1 февраля аналогичное явление наблюдали жители провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы. Пролетевший на их глазах по небу огненный шар взорвался, после чего на поверхность Земли упало множество каменных осколков. После их анализа ученые заявили, что метеорит состоял из силиката железа, никеля и магния. Случай был официально подтвержден государственным Министерством науки, технологии и окружающей среды.

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Как заявил ученый Сергей Замоздра, изучавший падение метеорита в Челябинской области в 2015 году, взорвавшийся над Кубой болид был на порядок слабее.

«По всем признакам, это был болид, закончившийся метеоритным градом. Я посмотрел комментарии специалистов, имеющих доступ к данным со спутников и радаров. Вывод: все, как в Челябинске, только масштабы меньше. Так, свечение длилось не 16 секунд, а всего две, дымный след протяженностью не 250 километров, а до 20 километров», — сказал он РИА «Новости».

А 30 января астрофизическая обсерватория КубГУ зафиксировала падение болида в районе Новороссийска.

«Судя по роликам в интернете, масса космического гостя не больше 100 граммов. Пока он долетел до земли, скорее всего, успел превратиться в камень не более 5 сантиметров»,

— констатировал заведующий этим учреждением Александр Иванов, слова которого приводит сайт kp.ru.

Тогда же видеорегистратором одного из автолюбителей Мурманской области было заснято движение по небу яркого светящегося объекта. На видео заметно, как загадочное тело пролетело над трассой по диагонали и, предположительно, соприкоснулось с землей на неосвещенном участке за обочиной, вдали от машины, из которой велась съемка. Фрагмент записи с указанным эпизодом быстро набрал популярность в интернете. По мнению председателя мурманского астрономического общества «Орион» Виктора Трошенкова, неизвестным объектом мог быть спорадический болид.

Это уже не первое подобное явление в Мурманской области за последнее время. Так, яркий болид появился в ночном небе 16 ноября 2017 года, причем длительность его полета составила тогда не менее семи секунд, рассказывали очевидцы в Мончегорске, Снежногорске и мурманском аэропорту. Согласно их свидетельствам, движение болида сопровождалось несколькими яркими вспышками. При этом осталось неизвестным, достигло космическое тело земной поверхности, или сгорело в атмосфере. Огненный шар заметили и Финляндии. Тамошние специалисты предположили, что он мог упасть в озеро Инариярви. Если верить автору одного из видеороликов, болид пронесся над его домом с такой скоростью, что содрогнулись стены. Впрочем, также наблюдавшие болид норвежцы настаивали, что он приземлился именно в их стране.

А во время недавнего затмения на Луну упал небольшой метеорит.

Одним из первых обратил внимание на столкновение неизвестного объекта с поверхностью спутника Земли пользователь сайта Reddit: он же призвал специалистов изучить произошедшее более детально. Астроном-любитель проверил записи трансляций из Марокко и обсерватории Гриффит в Калифорнии, где вспышка была также видна, что указывало на то, что ее источником не был самолет или какое-либо атмосферное явление. Астроном Уилл Гейтер, увидевший данный пост, проверил другие видеозаписи и пришел к выводу, что вероятной причиной вспышки действительно стало падение метеорита. Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги.