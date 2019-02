Сепсис и кровотечение: что будет, если проглотить зубочистку

18-летний юноша из Новой Англии, штат Массачусетс, едва не погиб, проглотив зубочистку — она беспрепятственно прошла через пищеварительный тракт, однако проткнула стенку кишечника и повредила артерию, что привело к бактериальной инфекции и кровотечению. Необычный случай врачи описали в статье в журнале The New England Journal of Medicine.

Молодой спортсмен обратился к врачам с жалобами на повышенную температуру, боль в правой нижней части живота, тошноту и диарею. Однако анализы крови на электролиты, кальций, билирубин и результаты компьютерной томографии были в норме, что озадачило врачей. Спустя две недели боль поутихла и юноша чувствовал себя лучше, за исключением легкой тошноты. Но во время поездки вместе с командой в другой город боль вернулась и появился запор. По совету тренера юноша принял слабительное.

Стул появился, но жидкий, с примесями крови и слизи, а температура превысила 39°C.

Молодой человек попал в отделение неотложной помощи.

На этот раз врачи сделали еще и МРТ, но это тоже не дало никаких зацепок. Им удалось лишь сбить температуру. По настоянию терапевта своей команды, юноша вернулся в Новую Англию.

Уже спустя два дня он оказался в Массачусетской больнице. Врачи назначили ему колоноскопию (исследование кишечника с помощью эндоскопа), но процедуры юноша не дождался — из-за болей, высокой температуры и кровотечения он снова оказался в отделении неотложной помощи. К симптомам прибавилось еще и головокружение. Пульс же достигал 122 ударов в минуту — почти вдвое выше нормы.

Результаты КТ по-прежнему были нормальными, а вот анализ крови показал наличие в ней бактерий.

Температура тела поднялась до 40°C, юноша бредил и часто дышал — у него началось заражение крови.

Антибиотики и жаропонижающие улучшили его состояние, но на следующий день температура стала еще выше. Пульс повысился до 145 ударов в минуту.

Наконец, врачи провели колоноскопию. Они не знали, что конкретно им стоит искать, и были весьма удивлены, наткнувшись в кишечнике на зубочистку. На снимках КТ ее видно не было. Как только врачи удалили зубочистку, началось кровотечение. Им пришлось несколько раз прооперировать юношу, чтобы остановить его, и удалить трехсантиметровый участок артерии. Чтобы восстановить нормальный кровоток, им пришлось взять фрагмент артерии из бедра пациента.

New England Journal of Medicine, 2019

Хирурги опасались, что операция на ноге приведет к компартмент-синдрому — стойкому повышению давления, нарушающему кровоток. Чтобы избежать этого, врачи провели фасциотомию — рассекли покрывающую мышцы икры соединительную ткань. Юноша, ожидавший простой колоноскопии, очнулся в реанимации после нескольких крупных операций.

«Его главной заботой было то, сможет ли он заниматься спортом», — говорит доктор Фабиан Шейд.

Когда врачи рассказали юноше о зубочистке, он вспомнил, что незадолго до появления симптомов съел сэндвич, скрепленный зубочисткой. Однако он не помнил никаких странных ощущений во время еды.

Организм юноши оказался достаточно сильным — уже через неделю он передвигался без чьей-либо помощи и смог покинуть больницу. Через семь месяцев он уже вернулся в спорт.

Зубочистки при приготовлении пищи используются повсеместно — от скрепления частей сэндвичей до украшения коктейлей. Поэтому люди по неосторожности могут проглотить зубочистку и даже этого не заметить, отмечают врачи. Изучив существующие медицинские статьи по этой теме, врачи обнаружили, что зубочистки обычно попадали в желудок, толстую или тонкую кишку. Иногда, впрочем, они проникали и в другие органы, включая печень,поджелудочную железу, легкие, почки и даже коронарную артерию.

Анализ 136 наиболее серьезных случаев показал, что почти 10% из них закончились смертельным исходом. Доктор Шейд подчеркивает, что это достаточно редкое явление. Однако знать о них необходимо.

«Важно понимать, что такое может случиться», — говорит он.

Сам Шейд старается не использовать зубочистки для приготовления пищи.

«Я держусь от них подальше, — говорит он. — И никогда не предлагаю их гостям на вечеринках».