Катастрофа близко: что показывают Часы Судного дня

Стрелки символических Часов Судного дня не стали переводить и они по-прежнему показывают 23:58. Об этом в четверг на пресс-конференции в Вашингтоне заявила Рейчел Бронсон — президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.

Реклама

Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, планировалось перевести на 30 секунд вперед 24 января 2019 года. Часы показывают две минуты до полуночи, это время было установлено в январе 2018 года.

«Часы показывают две минуты до ядерной полуночи», — объявила тогда Рейчел Бронсон, президент журнала Bulletin of the Atomic Scientists, создавшего Часы.

«В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов», — сказали представители редакции.

«Этот год оказался опасным и хаотичным, многие риски, которые мы предполагали, не оправдались. В 2017 году мы выяснили, что беспечность в ядерной сфере ухудшает и без того опасную ситуацию и вновь осознали, что минимизация основанных на фактических данных оценок изменения климата и других глобальных проблем не приводит к улучшению политики», — добавила Бронсон.

В частности, в редакции отметили, «что КНДР проводит ракетные и ядерные испытания», а «программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия».

Часы Судного дня — проект журнала Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Периодически на обложке журнала публикуется изображение часов, с часовой и минутной стрелкой, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала при помощи приглашенных экспертов, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии.

За 70-летнюю историю проекта стрелки Часов меняли свое положение 24 раза, включая начальную установку на семь минут до полуночи в 1947 году. Во время Карибского кризиса в 1962 году мир был в двух шагах от ядерной войны. Тем не менее, так как кризис разрешился очень быстро, Часы не успели отреагировать, и их показания не изменились. С 1960 и по 1963 год часы показывали семь минут (в 1963 году это время было увеличено до двенадцати минут).

Wikimedia Commons Колебания минутной стрелки часов Судного дня на протяжении нескольких десятилетий

Наиболее благополучным оказался 1991 год, когда закончилась «холодная война» и между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегического вооружения — тогда часы показывали 17 минут до полуночи.

С 2012 года полночь неумолимо приближается. Поводом для изменения положения стрелок стали недостаточный прогресс в сокращении и нераспространении ядерного оружия и продолжение бездействия в области вопросов по изменению климата, запуск в США и России программ модернизации ядерного вооружения, способствующих новой гонке вооружений, неспособность лидеров мировых держав обеспечить здоровье и процветание человеческой цивилизации.

В 2017 году стрелки были переведены на полминуты, причиной этому стали высказывания президента США Дональда Трампа об использовании ядерного оружия, его скептицизм по поводу изменения климата, развитие искусственного интеллекта, а также киберугрозы.

Также, по словам Бронсон, заслуживающими внимания факторами угрозы человечеству являются фейковые новости. Она привела в пример угрозу войной Израилю со стороны министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа, после того как он прочитал фейковую новость о том, что Израиль угрожает Пакистану ядерным оружием.

В 2018 году стрелки были переведены еще на полминуты, поводом для этого стал рост напряженности в мире, особенно ученые подчеркнули опасность продолжающихся ядерных испытаний Северной Кореей.

«Главные ядерные игроки находятся на грани начала новой гонки вооружений, которая будет очень дорогой и увеличит риск несчастных случаев и непонимания.

Ядерное оружие по всей планете станет скорее более, чем менее распространенным из-за вложений наций в свой ядерный потенциал», — отметили ученые.

Это было самое близкое к полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю историю, в таком положении они находились лишь в 1953 году, когда СССР и США с разницей в девять месяцев испытали свои термоядерные бомбы.