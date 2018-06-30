Тайна века: чем был Тунгусский метеорит

Таинственный взрыв, случившийся в Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска утром 30 июня 1908 года, ровно 110 лет назад, продолжает волновать умы исследователей. Примечательно это событие тем, что считается крупнейшим падением небесного тела на Землю в новейшей истории. Завораживает оно и своей загадочностью — ведь достоверных крупных осколков «метеорита» так и не нашли, несмотря на долгие поиски и множество экспедиций.

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Это породило бесконечный поток версий и прямо-таки соревнований на тему того, как же назвать само явление, —

традиционному «Тунгусскому метеориту» многие предпочитают «Тунгусское космическое тело» или даже «Тунгусский феномен».

Безусловно, людям повезло, что падение космического тела случилось в безлюдной местности. В густонаселенных районах многочисленных жертв было бы не избежать, ведь, по расчетам специалистов, мощность взрыва соответствовала самой мощной из взорванных водородных бомб, а пострадавшая территория сопоставима с размерами современной Москвы.

Фоторепортаж: 110 лет со дня падения Тунгусского метеорита __is_photorep_included11820619: 1

Гораздо более скромный по размерам Челябинский метеорит, упавший 15 февраля 2013 года, прославился не только тем, что оставил многочисленные записи на видеорегистраторах, но и сотнями или тысячами пострадавших, выбитыми окнами и прочими разрушениями.

Почему же говорят прежде всего о космическом происхождении феномена? В первую очередь благодаря достоверным наблюдениям падения яркого болида, двигавшегося в серверном направлении, закончившегося мощным взрывом. Взрывная волна регистрировалась по всему миру, в том числе в Западном полушарии, была зарегистрирована также сейсмическая волна и магнитная буря. Несколько суток после этого на обширной территории наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака.

Первые экспедиции в тот труднодоступный район и опрос реальных свидетелей удалось организовать далеко не сразу.

Большим энтузиастом изучения Тунгусского феномена стал советский ученый Леонид Кулик. В 1927–1939 годах он организовал и возглавил несколько экспедиций, основной целью которых считались поиски остатков «метеорита». Впрочем, первая экспедиция, организованная им при поддержке академиков Вернадского и Ферсмана еще в 1921 году, ограничилась лишь собранными свидетельствами очевидцев, позволившими уточнить само место падения.

А планировавшаяся очередная экспедиция 1941 года не состоялась из-за начала Великой Отечественной войны. Кулик тогда вступил добровольцем в народное ополчение, был ранен, попал в немецкий плен и умер в нацистском лагере в тифозном бараке.

Именно экспедиции Кулика позволили установить, что в месте предполагаемого падения метеорита на значительной площади (порядка 2000 км²) повален лес, причем в эпицентре деревья остались стоять, лишенные ветвей и коры. Однако с поиском ожидаемого кратера произошла загвоздка, со временем разросшаяся до одной из «главных научных загадок века». Какое-то время Кулик предполагал, что кратер скрыло болото, но уже тогда стало ясно, что разрушение основного тела «метеорита» произошло в воздухе над тайгой, на пяти- или десятикилометровой высоте.

Интересны собранные свидетельства очевидцев. Семен Семенов, житель фактории Ванавара (в 70 км на юго-востоке от эпицентра взрыва), рассказывал об этом событии так: «…вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба.

В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка.

Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили голову. В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломило железную закладку для замка двери».

Еще ближе к эпицентру оказались братья-эвенки Чучанчи и Чекарена Шанягирь (их чум находился в 30 км на юго-восток): «Услышали мы свист и почуяли сильный ветер. Чекарен еще крикнул мне: «Слышишь, как много гоголей летает или крохалей?». Мы были ведь еще в чуме и нам не видно было, что делается в лесу... За чумом был какой-то шум, слышно было, как лесины падали. Вылезли мы с Чекареном из мешков и уже хотели выскочить из чума, но вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дергаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его.

Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох олений горит.

Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно. Вдруг над горой, где уже упал лес, стало сильно светло, и, как бы тебе сказать, будто второе солнце появилось, русские сказали бы: «Вдруг неожиданно блеснуло», глазам больно стало, и я даже закрыл их. Похоже было на то, что русские называют «молния». И сразу же был агдыллян, сильный гром. Это был второй удар. Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце!»

Самые авторитетные теории Тунгусского феномена сходятся на том, что над Подкаменной Тунгуской еще в воздухе взорвалось некое крупное тело, попавшее к нам из космоса. Разнятся лишь описания его свойств, происхождения, модели (под каким углом оно входило). Это мог быть обломок астероида или кометы, а состоять он мог изо льда или камней, но скорее всего речь все же идет о чем-то немонолитном, пористом, типа пемзы, иначе крупные обломки были бы уже обнаружены.

Кометная гипотеза возникала еще в 1930-е годы, да и в наше время специалисты, в том числе и в NASA, сходятся к тому, что Тунгусский метеорит состоял в основном изо льда. Об этом свидетельствуют и радужные полосы, следовавшие за этим телом (по описаниям некоторых очевидцев), и серебристые облака, наблюдавшееся сутки спустя после падения. Того же мнения придерживается и большинство российских исследователей. Достаточно достоверно эта гипотеза подтверждается проводимыми неоднократно численными расчетами.

Разумеется, вещество «метеорита» не состояло из одного чистого льда, и что-то после взрыва выпало на землю, однако большая часть первоначального материала все же оказалась распределена в атмосфере или распылена по огромной территории. Подобная схема распада объясняет наличие двух последовательных ударных волн, о которых говорили свидетели взрыва.

Еще экспедицией Кулика на месте падения были найдены микроскопические силикатные и магнетитовые шарики и регистрировалось повышенное содержание элементов, свидетельствующих о возможном космическом происхождении выпавшего материала. В 2013 году в журнале Planetary and Space Science сообщалось, что в микроскопических образцах, обнаруженных Николаем Ковалыхом в 1978 году в районе Подкаменной Тунгуски, выявлено наличие форм углерода, образующейся при высоком давлении и связанных с падением внеземных тел, — лонсдейлита, а также троилита (сульфида железа), таенита и др.

Некоторый шум возник в связи с историей «итальянцев в России», исследовавших озеро Чеко одиннадцать лет назад. Это 500-метровое озеро, находящееся в 8 км к северу от предполагаемого эпицентра взрыва в труднодоступном незаселенном районе, оно имеет довольно странную и округлую форму. Его уже изучали в 1960-е годы, но тогда это не вызвало особого интереса. До сих пор точно не известно, существовало ли озеро Чеко до 1908 года (присутствие озера не отмечено ни на одной карте того времени).

Прежде считалось, что Чеко либо карстового происхождения, либо древний вулканический кратер, либо создано впадающей в него рекой Кимчу.

Итальянцы же, руководимые геологом Лукой Гасперини из Института морской геологии в Болонье, анализируя осадочные породы, заявили, что возраст озера — в районе одного столетия, то есть примерно соответствует времени падения Тунгусского метеорита.

Гасперини утверждает, что необычная форма озера — результат удара о землю крупного фрагмента, отброшенного в сторону при взрыве Тунгусского метеорита и под углом пропахавшего почву, что позволило обломку создать котлован соответствующей формы.

«Мы предполагаем, что 10-метровый 1500-тонный фрагмент избежал уничтожения во время взрыва и продолжил полет в первоначальном направлении, — говорит Гасперини. — Он двигался относительно медленно, со скоростью приблизительно 1 км/с. Озеро как раз расположено на вероятном пути следования космического тела. Этот фрагмент погрузился в мягкий болотистый грунт и расплавил слой вечной мерзлоты, выпустив при этом определенное количество двуокиси углерода, водяного пара и метана, которые расширили изначальную щель, придав озеру форму, не совсем характерную для кратера импактного происхождения. Наша гипотеза — это единственное разумное объяснение воронкообразной формы дна озера Чеко».

Работа итальянских исследователей вызвала большой резонанс в научном сообществе, многие отнеслись к ней скептически, однако она в сущности все равно ничего не меняет в вопросе происхождения основной массы космического тела, взорвавшегося в ином месте. Да и сам Гасперини заявляет, что их гипотеза совместима почти с любым прежним вариантом: «Если объект был астероидом, то выживший фрагмент может быть похоронен под озером. А если это была комета, то ее химическая «подпись» должна обнаруживаться в самых глубоких слоях отложений».

Так или иначе, Тунгусский метеорит и его очередной юбилей — событие всемирной важности, к которому готовились не только в России.

«Астероидный день» на Западе весьма популярен.

Впрочем, Тунгусский метеорит не только способствует появлению живого интереса к науке у широких масс и служит грозным напоминанием об опасностях, грозящих нам из космоса. Он стал своего рода визитной карточкой для разного рода шарлатанов от науки, готовых эксплуатировать интерес к загадке и плодящих безответственные теории. «Тунгусский феномен» пытались связать с шаровыми молниями, внезапным извержением вулкана, индуцированным землетрясением, взрывом метанового пузыря, вторжением антиматерии, микроскопическими черными дырами, а также аварией космического корабля пришельцев, ударом из лазерной пушки по Земле и экспериментами американского физика Теслы.

Одно время каждый уважающий себя фантаст считал своей прямой обязанностью предложить собственную гипотезу происхождения «Тунгусского феномена», а то и не одну. Александр Казанцев первым связал взрыв с неудачной посадкой космического корабля. Семён Слепынин, Станислав Лем, Кир Булычев, Генрих Альтов с Валентиной Журавлёвой и многие другие эксплуатировали ту же тему, а братья Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу» пошли дальше, фактически предложив пародию на «Взрыв» Казанцева.

В их «контрамотной» трактовке на корабле пришельцев время шло задом наперед, да еще дискретно, то есть после полуночи наступал наш предыдущий день. Поэтому инопланетяне, столкнувшиеся с Землей, ничего не поняли, не обнаружили следов катастрофы и убрались восвояси. С легкой руки Стругацких в районе Подкаменной Тунгуски принялись также взрываться и прочие экспериментальные машины времени, например в произведениях фантаста Кира Булычева («Девочка, с которой ничего не случится») и фильме «Черновик» по мотивам одноименного произведения Сергея Лукьяненко.

В какой-то момент журнал «Уральский следопыт» отказался даже принимать рассказы с поминанием «Тунгусского феномена», но это, конечно, не помогло, и подобные истории продолжают плодиться, как, впрочем, и безответственные «смелые научные» теории.