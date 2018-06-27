«Мы думали, все в порядке»: Китай разрушает озоновый слой

В мае 2018 года специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) проанализировали пробы воздуха, взятые на Гавайях. Исследование показало: за 2014-1016 годы на четверть вырос объем выбросов ХФУ-11, трихлорфторметана — вещества, ранее использовавшегося в промышленности, но запрещенного из-за вреда, который оно наносило озоновому слою.

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Несколько десятилетий назад, когда ученые обнаружили, что использование ХФУ и некоторых других веществ привело к образованию стремительно растущей озоновой дыры над Антарктидой, был разработан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Он устанавливал сроки, в течение которых те или иные вещества, разрушающие озоновый слой, должны быть сняты с производства и исключены из использования. Протокол вступил в силу в 1987 году.

Эти меры принесли свои плоды, и озоновая дыра над Антарктидой, диаметр которой к тому моменту превышал 1000 км, начала постепенно затягиваться. Согласно протоколу, производство и использование ХФУ-11 должно было быть прекращено к 2010 году (в частности, Россия отказалась от него еще в 1998-2000 годах). С 1993 года его концентрация в атмосфере снизилась на 15%.

Однако если в 2006 году выбросы ХФУ-11 приближались к нулевым значениям, то с 2013 года они составили более 14 тыс. тонн.

Компьютерное моделирование показало, что количество выбросов возросло в основном в Северном полушарии. Кроме того, увеличилась концентрация и других озоноразрушающих веществ, связанных с деятельностью человека.

С учетом циркуляции атмосферы исследователи выяснили, что источник выбросов находится где-то в Восточной Азии, между Китаем, Монголией и Кореей. Но точного виновника ученые не выявили.

Зато это удалось журналистам издания The New York Times и группе независимых исследователей. Проанализировав ряд отчетов и документов, изучив предложения о продаже ХФУ-11 и переговорив со специалистами и покупателями вещества, они установили —

в росте количества выбросов виноват Китай.

Многие местные фабрики игнорируют запрет на использование ХФУ-11 и продолжают использовать его в качестве, например, пенообразующего средства.

«Можно выбрать дешевый пенообразователь, который не слишком хорош для окружающей среды, или дорогой, но менее опасный. Конечно, мы выбрали дешевый», — признается Чжан Венбо, владелец завода по производству холодильников в провинции Шаньдун на востоке Китая. Другие местные производители тоже рассказали, что предпочитают более дешевый пенообразователь из соображений выгоды.

Однако о том, насколько используемое вещество вредно для атмосферы, Венбо узнал лишь недавно, когда представители местной власти пришли к нему в офис, продемонстрировали документы об опасности ХФУ-11 и объявили, что отныне завод закрыт.

«Вплоть до этого года они не говорили нам ничего о том, что мы вредим атмосфере,

— разводит руками Венбо. — Никто не приходил и не проверял, что мы используем, так что мы думали, что все в порядке».

Китай производит до 40% всего пенополиуретана в мире. Этот материал используется во многих сферах производства, в том числе — в качестве хладоизолятора. До запрета на использование ХФУ-11 именно за Китаем числился наибольший объем его выбросов.

Китайские торговцы и специалисты по проблемам охраны окружающей среды честно признались — использование ХФУ-11 продолжалось, несмотря на запреты.

«В настоящее время по-прежнему существует большой объем незаконно произведенного ХФУ-11, применяемого в промышленности для пенообразования», — сообщил Шао Чангин, служащий в сфере охраны окружающей среды, в отчете в 2016 году.

Другие китайские чиновники опубликовали еще один отчет, согласно которому до сих пор наблюдается «довольно активное незаконное производство ХФУ-11», которое «несет риск для рынка и окружающей среды».

Бывший член агентства по защите окружающей среды США Стивен Андерсен сообщил, что есть и недорогие альтернативы ХФУ-11. Однако китайские производители, очевидно, не хотят тратиться на закупку оборудования для работы с другим пенообразователем.

Лю Ли, специалист по холодильной технике, отмечает — компаний, продающих ХФУ-11, до сих пор хватает.

«Когда никто не видит, они производят его или делают нелегальные заказы. Так продолжается, пока их не поймают, но потом они снова берутся за старое»,

— рассказывает он.

Всего независимые исследователи нашли восемь фабрик, использовавших ХФУ-11. Ознакомившись с выводами специалистов, глава Программы ООН по защите окружающей среды Эрик Солхайм заявил, что это «не что иное, как экологическое преступление, требующее решительных действий».

Когда журналисты The New York Times попытались связаться с продавцами ХФУ-11, те отвечали, что объявление уже неактуально, или просто отказывались продавать его.

Министерство экологии и окружающей среды Китая отказалось от комментариев. Исследователи из Пекинского университета поясняют — нужно время, чтобы проверить полученные данные и выявить источники ХФУ-11 в Китае или за его пределами.

По мнению исследователей, запрещать ХФУ-11 в Китае — все равно что бороться с ветряными мельницами. Большинство заводов, производящих его, настолько малы, что у них даже нет названия, они нигде не зарегистрированы и часто выпадают из поля зрения контролирующих соблюдение протокола органов. А дешевизна и эффективность ХФУ-11 делают его весьма привлекательным продуктом.

Определенных успехов, впрочем, иногда добиться удается. Так, в 2015 году были закрыты 15 заводов, производящих ХФУ-11. Они производили сотни тонн вещества за считанные месяцы.