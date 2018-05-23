Чудище Лох-Несса разгадают по ДНК

Используя всемирную известность шотландского озера Лох-Несс, международная группа ученых намерена привлечь внимание к его научному исследованию и если не открыть тайну таинственного чудовища, то хотя бы продвинуться в определении нынешних обитателей водоема.

Реклама

Легенды о таинственном существе, живущем в водоеме, насчитывают почти тысячу лет. Первыми, кто рассказал о нем миру, были римские легионеры. А первое письменное упоминание о чудище относится к VI веку нашей эры.

Сегодня образ Несси стал полуанекдотичным, им скорее пользуются для привлечения туристов в этот регион Шотландии, однако ученые под руководством Нейла Геммела из Университета Отаго (Новая Зеландия) начали проект по изучению всего живого в знаменитом озере в надежде дать ответ на вопрос о происхождении этих легенд.

Для этого они прибегнут к инновационному методу environmental DNA (eDNA), или «ДНК из окружающей среды».

Этот метод основан на изучении генетического материала, который оставляют различные существа вследствие своей жизнедеятельности. Такими следами могут служить кожа, чешуя, слизь, моча, другие выделения и продукты разложения живых организмов.

«Какое бы животное ни двигалось через ареал своего обитания, оно оставляет позади себя мельчайшие фрагменты ДНК из кожи, чешуек, перьев, шерсти, экскрементов и мочи», — пояснил автор проекта Геммел в интервью изданию New Zealand Herald. — Эта ДНК может быть поймана, секвенирована и затем использована для идентификации этого существа путем сравнения полученной последовательности с массивными базами данных известных ДНК сотен тысяч разных организмов.

Если точное совпадение не будет обнаружено, мы можем выяснить, с каким древом жизни она совпадает».

Для сбора ДНК ученые планируют взять триста образцов воды из разных мест озера на разных глубинах. Затем они отфильтруют органику и извлекут ДНК, секвенируя ее с помощью современных технологий.

В ходе этой работы ученые постараются собрать детальный список всех живых организмов, обитающих в озере Лох-Нэсс, и сравнить их с населением других озер, чтобы выяснить, чем отличается его генетическое разнообразие.

Лох-несское чудовище, каким его описывают легенды, напоминает длинношеее пресмыкающееся с одним или двумя горбами, по виду похожее на плезиозавтров, обитавших в доисторические времена.

Если такой монстр и существовал, теоретически он мог оставить следы своей ДНК или своего присутствия в воде озера. Сам Геммел, профессор генетики в Университете Отаго, сомневается, что его команде удастся найти какие-либо кусочки ДНК древнего морского пресмыкающегося. Как бы то ни было, он готов к любым неожиданностям и открытиям.

«Я не верю в идею монстра. Но я открыт для мысли о том, что есть вещи, которые только предстоит обнаружить и полностью осознать. Возможно, они станут биологическим объяснением некоторых историй. Крупные рыбы наподобие зубаток или осетров ранее предлагались в роли подходящих кандидатов для объяснения мифа о монстре, и мы можем проверить эту идею, равно как и другие», — считает ученый.

Он не скрывает, что имя Несси в первую очередь служит привлечению повышенного внимания к проекту, практическая реализация которого должна начаться уже в июне.

«И хотя перспектива поиска следов Лох-несского чудовища является фишкой этого проекта, есть невероятный объем новых знаний, которые мы можем получить из работы с организмами, которые населяют Лох-Несс – самое крупное в Великобритании пресноводное озеро», — пояснил ученый.

Биологи надеются, что с помощью нового метода им удастся обнаружить новые виды организмов, в первую очередь бактерий. Кроме того, они попытаются выяснить, насколько в озере распространены различные инвазивные виды, например, как тихоокеанская горбуша разрушает экосистему озера.

Помимо непосредственных научных результатов ученые надеются использовать работу на озере как возможность для научной коммуникации и отработки новых методов. «Благодаря этому проекту мы получаем возможность продемонстрировать сам научный процесс: как рождаются и тестируются гипотезы, воспроизводимость эксперимента, контроль и учет ошибки наблюдателя с использованием двойных слепых исследований. Все это важные части в таких исследованиях», — пояснил ученый.