Смерть, идущая по следу: как погиб гигантский ленивец

В апреле 2017 года в государственном заповеднике Нью-Мексико «Белые пески» исследователи обнаружили окаменелые следы древнего гигантского ленивца и преследовавших его людей. Возраст находки составил около 11 тыс. лет. Судя по отпечаткам ног, люди шли за двухметровым животным, наступая в его следы. Животное оказалось не радо непрошеным спутникам и пустило в ход острые серповидные когти — их следы тоже сохранились. О необычной находке исследователи из Великобритании рассказали в журнале Science Advances.

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Следы ленивца пролегали по прямой или слегка извилистой траектории. Но когда к нему приближались люди, он, судя по отпечаткам, резко разворачивался в их сторону и размахивал передними лапами, стараясь защититься.

Интересно, что люди прошлись по следам ленивца явно целенаправленно: длина шага древнего ленивца составляет 80-110 см, а человеческого — лишь около 60.

Следовательно, люди намеренно делали широкие шаги, чтобы наступить в отпечаток лапы ленивца.

Что произошло дальше, остается загадкой. Возможно, люди попытались убить ленивца и им это даже удалось, предполагает Мэтью Беннетт, профессор экологии и географии в Борнмутском университете. Но, учитывая мускулистое телосложение животного, у них вряд ли получилось одолеть его с помощью примитивных каменных орудий.

Находка стала прорывом — исследователи давно подозревали, что на территории заповедника сохранились следы древних людей. Но еще более удивительным оказался тот факт, что часть отпечатков ног людей находилась внутри следов ленивца. Очевидно, люди преследовали животных по свежим отпечаткам ног на земле. На территории заповедника есть следы и других гигантских, ныне вымерших животных, включая мамонтов, больших кошек, крупного рогатого скота.

«На этой территории буквально сотни тысяч следов», — отмечает Беннет. По его словам, это самый богатый окаменелостями участок в США и даже, возможно, во всем мире.

Однако отпечатков ног животных с человеческими следами внутри было найдено не более дюжины. Они принадлежали либо нотротериопсу, либо парамилодону, видам вымерших гигантских ленивцев.

Отпечатки показывают, что в конце последнего ледникового периода люди и древние ленивцы взаимодействовали. Находка позволяет ответить на вопрос, охотились ли люди в то время на крупных животных, которые в итоге вымерли.

Вопрос о том, связана ли охота на животных с их вымиранием, или виной тому стало изменение климата, не решен до конца. Возможно, оба этих фактора обрекли древние виды на гибель в равной степени.

Matthew Bennett/Bournemouth University/Reuters

Довольно проблематично выяснить, что именно произошло 11 тыс. лет назад. Но у исследователей есть некоторые предположения. Возможно, люди отвлекали гигантских ленивцев, чтобы на тех было проще охотиться. Также не исключено, что люди просто играли с животным и были им заинтересованы, а не собирались нападать.

«Но взаимодействие людей и ленивцев лучше интерпретируется в контексте преследования или охоты, — пишут ученые. — Ленивец был бы сложной добычей. Сильные лапы и острые когти делали их смертоносными и давали явное преимущество при близком взаимодействии».

Впрочем, не факт, что люди шли прямо за ленивцем. Возможно, они нашли его следы спустя час после того, как он их оставил, считает палеонтолог Уильям Харкорт-Смит.

«Как часто дети, а то и взрослые, шли по чужим следам на снегу или песке просто ради удовольствия?», — говорит он.

Однако следы когтей на земле явно свидетельствуют о том, что люди, так или иначе, добрались до ленивца. Ни орудий, ни останков животного поблизости найдено не было, так что несложно догадаться, чем закончилась стычка, считает Харкорт-Смит.

Ранее в Танзании были найдены следы человека возрастом 3,6 млн лет. Извержения вулкана присыпали землю в этом регионе тонким слоем пепла, который из-за дождей со временем превратился в твердый туф (пористая горная порода), сохранив следы их ног на многие тысячелетия.

По расчетам специалистов, рост самого высокого из оставивших отпечатки австралопитеков составлял 165 см, вес — 48 кг. Остальные были ниже полуметра. Такую разницу в габаритах ученые объяснили сексуальным диморфизмом — иначе говоря, по их мнению, здесь прошелся самец с самочками. Также, возможно, двое самых маленьких австралопитеков были детенышами.

Ученые пришли к выводу, что социальная структура древних гоминид была похожа на социальную структуру горилл, которые объединяются в группы из крупного доминантного самца и более мелких самок и их потомства.