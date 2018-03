Фейковая археология: известного ученого назвали аферистом

Один из известнейших европейских археологов, известный благодаря открытию в Турции поселения возрастом девять тысяч лет, спустя годы после смерти обвинен в подделке своих открытий.

Речь о получившем известность в научном мире исследователе неолитических поселений Чатал-Хююк и Хаджилар в Турции. Чатал-Хююк — крупное поселение эпохи неолита и энеолита в южной Анатолии, основанное охотниками-собирателями порядка 9500 лет назад. Остававшееся заселенным порядка двух тысяч лет, это место дало археологам возможность проследить зарождение и развитие сельского хозяйства и то, как одомашнивание животных оказывало влияние на человеческое общество.

Здесь были обнаружены не только древнейшие ткани и посуда, но и тысячи обнаруженных фигурок, большинство которых изображает собой животных или сидящих женщин.

Особо ценными для археологов сделали это место сохранившиеся настенные рисунки — одни из самых ранних, сделанных на построенных людьми стенах. Некоторые изображают геометрические узоры, охоту на зубров, мужчин с эрегированным фаллосом, ныне вымерших крупных животных.

Среди находок и фреска, выполненная охрой, которая по мнению многих ученых, представляет собой древнейшее изображение извержения вулкана. Однако подлинность многих из этих находок, сделанных Джеймсом Меллартом, теперь оказалась под вопросом.

Чатал-Хююк был открыт Меллартом в 1961 году, умер он в 2012 году в возрасте 86 лет. Незадолго до смерти Мелларт попросил своих коллег-археологов и историков опубликовать его оставшиеся ненапечатанными открытия.

Занявшись этим делом, ученые, в числе которых Эберхард Цанггер, президент Фонда лувийских исследований, получили доступ в квартиру Мелларта. Ученые работали в его квартире и обнаружили то, что Цанггер называет «прототипами» фресок и настенных надписей, которые ранее Мелларт называл реально существующими.

«Он использовал один и тот же подход в течение полувека, — пояснил Цанггер изданию Live Science. — Сначала он получал чрезвычайно широкие и глубокие сведения о территории, которой интересовался.

Затем он пытался использовать это знание, чтобы создать связную историческую картину».

По словам Цанггера, такой подход нередко встречается у историков и археологов. Отличие в том, что настоящие ученые ищут свидетельства, которые либо подтверждают, либо опровергают их догадки. Мелларт же, по утверждению Цанггера,

подделывал рисунки артефактов и переводы якобы существовавших надписей, чтобы подкрепить свои теории.

В 1995 году Мелларт написал Цанггеру о нескольких надписях, найденных в турецкой деревне Бейкёй, которые были написаны на древнем лувийском языке. Этот древний индоевропейский язык был распространен XV—X веках до н. э. в Хеттском царстве, он был расшифрован в начале XX века чешским ученым Бедржихом Грозным. Тогда Мелларт утверждал, что не умеет писать и читать на лувийском языке, но планирует опубликовать свое открытие в научной статье.

Ранее Цанггер выполнил пожелание Мелларта и опубликовал детали одной из надписей в журнале Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society. В том тексте речь шла о событиях 3200-летней давности и рассказывалось о троянском принце по имени Муксус. Сам оригинал надписи не сохранился, а его копия была найдена в квартире Мелларта, который завещал опубликовать и расшифровать ее, если это не удастся сделать до его смерти.

Мелларт утверждал, что копию снял французский археолог Жорж Перро еще в 1878 году близ деревни Бейкёй,

а вскоре после этого местные жители использовали плитку с оригиналом при строительстве мечети.

Осенью 2017 года ряд ученых высказал сомнения в подлинности копии, предположив, что она может быть современной подделкой, изготовленной самим Меллартом или кем-то другим. Документы, найденные недавно в квартире Мелларта, свидетельствуют о том, что, несмотря на свои заявления, в действительности Мелларт знал древний лувийский язык и, видимо, сам придумывал красивые истории.

По признанию Цанггера, он чувствует себя преданным из-за того факта, что Мелларт попросил ученых опубликовать его подделки уже после своей смерти.

«Он не колебался, когда речь заходила о возможном вреде чужим карьерам», — пояснил Цанггер.

Кроме того, им же в квартире известного ученого были найдены куски стен, на которых нацарапаны изначальные наброски фресок, которые по словам Мелларта, когда-то были найдены в Чатал-Хююке. Фотографии этих набросок, найденных в квартире ученого, публикуются Лувийским фондом.

Первые описания фресок были опубликованы Меллартом в 1962 году в журнале Archeology, и затем открытия публиковались в течение нескольких десятилетий. Некоторые из фресок не были сфотографированы, а были представлены лишь их зарисовки, в том числе — известное изображение якобы вулкана. Мелларт утверждал, что фотографировать их не удавалось, поскольку при прикосновении те рассыпались в пыль.

Сколько из «находок» Мелларта настоящие, а сколько фальшивые, пока установить сложно. «Он произвел смесь из опубликованных фактов, неопубликованных данных и воображения. Это просто невозможно распутать», — пояснил Цанггер.

Карьера Мелларта не всегда складывалась гладко. В 1964 году его заподозрили в помощи контрабандистам, вывозившим из Турции археологические ценности, за что власти страны запретили ему участвовать в раскопках.