Новое сказочное измерение. Как НТВ создает один из самых загадочных телепроектов страны?

Представьте, что любимые герои сказок и мифов оживают на сцене в виде фантастических цифровых аватаров, созвучных внутреннему миру их физических хозяев — звезд шоу-бизнеса, интернета и спорта. Это не сюжет фантастического блокбастера, а реальность «Шоу Аватар», премьера четвертого сезона которого состоится 9 ноября на НТВ. О том, чего ждут от шоу и чего желают участникам, рассказали члены звездного жюри.

Как устроена магия

Создатели «Шоу Аватар» (12+) обещают, что зрителей ждет самое масштабное и реалистичное погружение в цифровую сказку с момента старта шоу в 2022 году. Этот проект сразу стал одним из самых необычных на российском телевидении — не просто музыкальное шоу, и не только игра-«угадайка». Главные звезды шоу — цифровые герои сказок, мифов и былин, которыми в режиме реального времени из специальной студии управляют популярные артисты кино и телевидения, музыканты, спортсмены и блогеры. А жюри и телезрители должны угадать, кто скрывается под цифровым обликом.

На создание одного аватара уходит 8-10 недель.

Для создания волшебного цифрового двойника используются передовые технологии захвата движений (Motion Capture) и дополненной реальности (AR). С их помощью цифровой аватар получает голос, пластику и мимику участника шоу и может общаться с ведущим и жюри в режиме реального времени. Задача звездного жюри — угадать, кто из знаменитостей управляет аватаром.

В этом сезоне на сцене выступят 12 цифровых аватаров: Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист-Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора.

close НТВ

Их выходы стали короче, но зрелищнее за счет ярких спецэффектов, например, впервые в шоу в выходах аватаров используется симуляция воды. Теперь каждое появление персонажа представляет собой историю на 10-15 секунд, за которые надо понять его характер, особенности и постараться узнать по манере общения.

Помогает решить эту задачу усовершенствование технологии, благодаря которой в новом сезоне «Шоу Аватар» цифровые герои выглядят и двигаются более естественно, чем раньше.

close НТВ

Дурачьтесь и не бойтесь быть смешными

В новом выпуске «Шоу Аватар» в составе жюри зрители снова увидят певца Сергея Лазарева, шоумена Тимура Батрутдинова, певца Марка Тишмана и телеведущую Леру Кудрявцеву. К ним присоединилась певица Клава Кока, которая призналась, что хотела бы угадать кого-то из аватаров, и в жюри она отвечает за новое поколение и одна из ее задач — предлагать какие-то молодежные версии. Она пожелала участникам не бояться быть смешным, ведь именно смешные и чудаковатые герои как правило становятся фаворитами у зрителей.

close НТВ

«Думаю, после шоу открою для себя новых исполнителей, за которыми буду следить вместе со всей страной, — рассказала певица. — В этом сезоне хочется услышать от аватаров не только западные хиты, но и отечественную классику в новом прочтении. В первом выпуске я уже открыла для себя несколько песен, которые за счет новых аранжировок зазвучали гораздо интереснее».

Участники «Шоу Аватар» исполняли песни на 10 языках: русском, английском, немецком, итальянском, французском, испанском, латинском, корейском, португальском, арабском.

Сергей Лазарев уверен, что сезон будет наполнен удивлениями: зрителей ждут классные образы, интересные аватары, и, конечно же, замечательные эксперименты с музыкальным репертуаром, которым всегда славился проект. Он пожелал каждому максимально продумать свой образ и стараться удивлять зрителей, жюри и самим погружаться в этот сказочный мир. «Тогда и нам, и аудитории будет интересно», — считает певец.

По мнению Тимура Батрутдинова, участие в «Шоу Аватар» — уникальный шанс побыть кем-то другим. Он посоветовал участникам использовать эту возможность по полной программе: «Забудьте, кто вы есть, будьте другим певцом, другой актрисой, другим спортсменом. К тому же это редкий шанс поводить за нос компетентное жюри и раскрыть в себе новые ноты, новые манеры поведения, которые не присущи вам в повседневной жизни, — полагает шоумен. — Поэтому играйтесь, дурачьтесь, мы будем делать это вместе с вами».

close НТВ

Марк Тишман от аватаров нового сезона ждет того, чего не делали их предыдущие коллеги. По его признанию, он находится в предвкушении музыкальных откровений от коллег, ведь проект поражает непредсказуемостью. «Порой это музыкальные откровения от коллег, выдающих такое, чего ты никак от них не ожидал».

На сцене «Шоу Аватар» было исполнено 258 песен.

Тишман также признался, что восхищается фантазией творческой группы «Шоу Аватар»: «Кажется, что вот, уже все было, но каждый раз они придумывают что-то сногсшибательное». Он отметил, что в шоу присутствует даже образовательная составляющая, жюри углубляется в историю персонажа каждого аватара, вспоминает сюжеты, связанные с этим героем.

По мнению Леры Кудрявцевой, «Шоу Аватар» — это «угадайка», а такой формат будет популярен всегда. «Люди сидят у экрана и вместе с членами жюри пытаются вычислить, кто же управляет тем или иным аватаром, — рассуждает телеведущая. — Можно сказать, что это детектив в реальной жизни, где каждый в той или иной степени может стать участником событий».

Ведущим «Шоу Аватар» в новом сезоне остается харизматичный Вячеслав Макаров, который мастерски создает на сцене атмосферу непринужденного веселья. По его словам, участники точно подготовили музыкальные шедевры и будут постоянно удивлять. Макаров посоветовал им расслабиться и не относиться к шоу как к соревнованию. «А когда ты относишься к этому, как к приключению, как к концерту, на который приходишь каждую неделю, то тогда наслаждаешься процессом, — убежден ведущий. — Самое главное в жизни — это получать положительные эмоции».

close НТВ

Правила и интрига

Правила шоу остались прежними, в каждом выпуске аватары делятся на три группы, и по итогам выступлений в финальной номинации в конце программы окажутся три цифровых героя — по одному из каждой группы. Жюри по очереди старается угадать, кто скрывается за аватаром. Если судьи с первой попытки угадывают личность персонажа, он покидает проект, а двое других участников остаются в шоу и переходят в следующий сезон.

Если судьи не смогут с первой попытки угадать личность участника, он остается в проекте, и наступит черед рассекречивать второго участника. Если попытка удастся, то он покинет проект, а оставшийся участник получит возможность перейти в следующий выпуск шоу.

close НТВ

Если же судьи не справятся со своей задачей и во второй раз, неразгаданный участник также остается в проекте и наступит черед разгадывать тайну личности третьего участника. И по той же схеме: в случае правильной отгадки он покинет проект.

Таким образом, по окончании выпуска проект может покинуть только один участник шоу. А если жюри никого не отгадает, то все трое финалистов проходят дальше.

Аватар, я тебя знаю!

Как жюри собирается разоблачать замаскированных под героев сказок знаменитостей, стало известно непосредственно от судей шоу. Сергей Лазарев рассказал, что, угадывая, члены жюри, ориентируются не только на песни, но и на то, как аватары двигаются и общаются с ними. «Все зависит от конкретного артиста, поэтому здесь нет определенного рецепта», — заключил Лазарев.

close НТВ

Тимур Бадрутдинов рассказал, что заранее подготовился: специально послушал новых исполнителей, чтобы пополнить свой аудиобагаж. «После третьего сезона у меня было ощущение, что мы разгадали всех, — поделился шоумен. — Но сейчас я понимаю, что еще гадать и гадать. Наше главное правило: не будь уверен ни в чем, а если уверен — скорее всего ты ошибаешься. Однако я убежден, что кого-то отгадаю, со 100% вероятностью».

Марк Тишман сравнивает процесс разгадки с озарением: «Мы живем этим шоу, постоянно размышляем о наших аватарах, переслушиваем их, — пояснил певец. — А потом, в один момент, замечаешь у участника особенную интонацию, мимику, микродвижение и вдруг приходит осознание: как же я раньше не обращал внимание? Так, например, было с Владом Сташевским в образе Перуна, которого мы рассекретили по его характерной интонации».

46 аватаров уже стали героями трех сезонов и специального новогоднего выпуска.

«Я буду обращать внимание на какие-то невербальные особенности, например, поднятие бровей, дикцию, манеру общения и интонацию, — поделилась Клава Кока. — В общем, все то, что сложно скрыть даже профессионалу. Еще участники могут проколоться, отвечая на вопросы жюри. Тут прослеживается индивидуальная природа человека, даже несмотря на то, что все аватары играют на сцене определенную роль».

По словам Леры Кудрявцевой, у нее нет никакой тактики угадывания, она всегда полагается на свое внутреннее чутье. «Иногда, конечно, можно подловить участника на мелких моментах — мимике, движении и разговорах, которые напомнят поведение знакомого артиста, — говорит телеведущая. — Но здесь сплошь и рядом подвохи, поэтому ни в одной версии нельзя быть уверенным на сто процентов». Кудрявцева считает, что в этом году участники настолько хорошо шифруются, что жюри можно давать и побольше подсказок.

close НТВ

Вячеслав Макаров поделился, что ему иногда удается раньше судей понять, кто скрывается за аватаром. По его словам, так было, когда он узнал Кирилла Туриченко в образе Садко. «Но поскольку шоу — это игра, в которой каждый должен выполнять свои задачи, я никому ничего не подсказываю, — подчеркнул ведущий шоу. — Держу все свои предположения при себе».

Неожиданные признания сделали ведущий «Шоу Аватар» и члены жюри, рассказав, что бы они делали, окажись на месте участников. По словам Тимура Батрудинова, если бы он принимал участие в шоу, то предпочел бы образ Страшилы Мудрого, одного из его любимых сказочных персонажей. А в этом сезоне, как признался шоумен, он бы с удовольствием стал Ильей Муромцем, потому что он — главный супергерой его детства. «До того, как к нам пробрались суперпауки и супермыши, у нас были супербогатыри», — напомнил Батрутдинов.

Марк Тишман, как выяснилось, выбрал бы максимально не похожего на него персонажа — по его мнению, это мог бы быть Карабас-Барабас, Синяя Борода, старик Хоттабыч или, может быть, даже Кощей Бессмертный. «Я бы сочинил аватару настоящую биографию, продумал бы все детали его образа и судьбы и внутри этого импровизировал, — раскрыл певец свой подход к созданию загадочного образа. — Главное – сродниться с персонажем, принять его судьбу и потом уже внутри этого творить».

close НТВ

С ним солидарен Сергей Лазарев, который рассказал, что, если бы он выбирал себе аватара, то на первое место вышел бы не образ героя, а то, как бы он запутывал жюри: шел от обратного, делал то, что от него не ожидают и максимально не соответствовал себе.

Вячеслав Макаров рассказал, что если бы ему пришлось выступить в роли аватара, то это бы точно был какой-то очень смешной персонаж, потому что он любит смеяться. Он уверен, что ему точно бы удалось обмануть жюри благодаря актерскому опыту и умению пародировать. А вот Лера Кудрявцева призналась, что скорее всего не смогла бы так филигранно всех запутать, сразу бы раскололась, поскольку и в жизни особо врать не умеет, а на сцене тем более.

РЕКЛАМА