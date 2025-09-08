БЕТСИТИ объявил о старте новой акции «3 х 500»

Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит бонус до 1 500 рублей без депозита всем новичкам в акции «3х500».

По ее условиям, новые игроки получат до трех фрибетов по 500 рублей каждый без пополнения счета.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ и пройти полную идентификацию.

После чего игрок получит фрибет 500 рублей, который можно поставить на любое событие с коэффициентом до 3.00. В случае проигрыша на счет клиента упадет еще один фрибет номиналом 500 рублей. Если снова не повезет, то и в третий раз игроку начислят 500 рублей.

Срок действия каждого фрибета составляет семь дней с момента начисления.

Акция действует с 8 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года. С полными правилами акции можно ознакомиться здесь.

