О проблемах «ниже пояса» не принято говорить открыто. И если женское здоровье хоть как-то обсуждается в контексте деторождения, то мужских заболеваний как будто вообще не существует. Оставаясь «в тени», многие представители сильного пола старательно игнорируют неприятные ощущения и не спешат к специалисту. «Газета.Ru» выяснила, чего боятся мужчины и как с этими проблемами справляется современная медицина.

Зачастую мужчины испытывают проблемы с мочеиспусканием, но не решаются что-то предпринять. Специалисты давно привыкли к этой особенности, ведь статистика из года в год красноречиво свидетельствует о том, что мужчины проходят профилактические осмотры реже женщин.

Правда, в последние годы ситуация начинает меняться, и молодые люди все чаще обращаются к специалистам. Гораздо сложнее с теми, кто постарше: мужчины, в возрасте 45–65 лет откладывают визит к специалисту. Как правило, такая категория мужчин терпит до последнего и не посещает специалиста с целью обследования. Проблема в том, что в урологии это не работает: здесь другие критерии для оценки рисков.

Однако для любителей «потерпеть» есть и хорошая новость: в распоряжении современной медицины достаточно средств, которые позволяют остановить или существенно замедлить развитие многих нарушений. Все зависит от ситуации на момент начала лечения.

Воспринимается как...

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома простаты (ДГПЖ) — одно из наиболее распространенных урологических заболеваний среди мужчин старше 40 лет. Заболевание возникает из-за гормональных изменений в организме мужчины, в результате которых происходит разрастание ткани предстательной железы, приводящее к нарушению мочеиспускания.

Качество жизни мужчины значительно снижается уже на начальном этапе развития заболевания. Он может столкнуться с частыми позывами в туалет днем и ночью, ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря.

Получается, как с погодой, когда синоптики пишут, что +3 воспринимается как -5. Аденома приносит мужчинам массу неудобств, даже если серьезные изменения в структуре предстательной железы еще не наступили.

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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, по данным международной статистики, наблюдается в среднем у 80% мужчин старше 60 лет.

Как лечат ДГПЖ

Препаратами выбора в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы являются лекарственные средства, которые способствуют улучшению мочеиспускания и уменьшению объема предстательной железы. Одним из таких препаратов является Афалаза — российское лекарственное средство, которое вышло на рынок почти 10 лет назад. Препарат Афалаза является безрецептурный средством, но, тем не менее, принимать его необходимо только по назначению специалиста.

Афалаза предназначена для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы и восстановления мужского здоровья. Компоненты препарата действуют на предстательную железу и не обладают токсическим действием.

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Препарат Афалаза способствует уменьшению объема предстательной железы и улучшению показателей мочеиспускания. Афалаза оказывает выраженное противовоспалительное и противоотечное действие. Афалаза способствует улучшению кровоснабжения предстательной железы и полового члена, что способствует укреплению мужской силы.

Препарат помогает улучшать качество жизни пациентов с ДГПЖ и препятствует риску прогрессии (росту) аденомы простаты. Именно поэтому Афалаза может применяться на разных стадиях заболевания.

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт Павел Ильич Раснер, в соответствии с клиническими рекомендациями, у пациентов с минимально выраженной симптоматикой препарат может применяться в качестве монотерапии для достижения «быстрого регресса симптомов».

По его словам, если речь идет об улучшении мочеиспускания, то заметные улучшения можно наблюдать в течении трех-семи месяцев. Что касается уменьшения объема предстательной железы, то для этого понадобится запастись терпением. «Первые положительные изменения могут быть заметны через три-четыре месяца, но максимальный результат терапии фиксируется минимум через год постоянного приема препарата», — отмечает Павел Ильич Раснер. Клинические исследования (1, 2) подтверждают эти выводы.

Что нужно знать

Препарат Афалаза предназначен для длительного применения. «Он задумывался как средство, которое должно быть всегда рядом. Как витамин для мужчин, который принимаешь ежедневно, и тебе хорошо. Все зависит от симптоматики: кому-то подойдет курс длиною в год, кому-то — полтора, кому-то — два или больше. Если мы хотим длительно воздействовать и длительно предотвращать развитие заболевания, препарат логично принимать достаточно долго, как минимум 12 месяцев», — пояснил «Газете.Ru» специалист Константин Борисович Колонтарев.

Самое главное — не пропустить первые симптомы. Например, если раньше вы спокойно спали до утра, а теперь начали просыпаться по ночам, чтобы помочиться, — на это стоит обратить внимание. Если появилось ощущение болезненности или дискомфорта в промежности, внизу живота, в области малого таза, нужно срочно обратиться к специалисту.

Однако даже если ничего не беспокоит, посещать специалиста необходимо раз в год. Это золотое правило поддержания мужского здоровья.

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