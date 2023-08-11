Мебель в подарок. Компания «Л1» запустила новую программу лояльности

Строительная компания «Л1» запустила новую программу лояльности, в рамках которой покупатели могут получить в подарок мебель на сумму до 300 тыс. рублей. На каких условиях можно бесплатно обставить квартиру, в материале «Газета.Ru».

Новоселье – самое радостное событие в жизни каждого покупателя квартиры. Но вместе с тем очень хлопотное и затратное. Ведь перед переездом необходимо привести жилье в порядок, подобрать и приобрести мебель и предметы интерьера. Сейчас у покупателей квартир в новостройках компании «Л1» появилась возможность частично упростить себе эту задачу.

Мебельный комплимент

Один из крупнейших в Санкт-Петербурге и в Северо-Западном регионе инвестиционно-строительных холдингов «Л1» совместно со своим партнером, «Первой мебельной фабрикой», запустил программу «Мебельный комплимент». По ее условиям покупателям некоторых трехкомнатных квартир в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тыс. рублей. В рамках этих средств можно приобрести кухонный гарнитур по индивидуальным размерам со встраиваемой техникой, или любую другую мебель.

Если стоимость выбранных предметов превышает указанную сумму, то покупатель доплачивает разницу. При меньшей стоимости разница в деньгах не возвращается. Также при отказе от подарка стоимость квартиры не уменьшается. Поэтому предложение действительно выгодное и актуальное.

Программа «Мебельный комплимент» действует при покупке трехкомнатной квартиры площадью до 100,5 квадратных метров в Санкт-Петербурге в ЖК «Лондон Парк», или аналогичного жилья площадью до 120 квадратов в ЖК «Шекспир», а также любой «трешки» в ЖК «Поэт». Все три новостройки сданы, поэтому заселиться в новую квартиру можно сразу после заключения договора.

Локация

Жилые комплексы «Лондон Парк», «Шекспир» и «Поэт» расположены в одной из наиболее развитых частей Выборгского района, в квартале, ограниченном проспектом Просвещения, Поэтическим бульваром и улицами Кустодиева и Руднева. В пешей доступности от новостроек действуют все необходимые для жизни социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, магазины, спортивные клубы. Кроме того, на территории квартала есть и собственная инфраструктура: уже работает фитнес-клуб с двумя бассейнами, магазины, кафе, офисы различных компаний. В ближайшем будущем жильца станет доступен собственный ТРК, расположенный под корпусами ЖК «Лондон Парк».

Рядом раскинулись сразу несколько зеленых зон: парки Сосновка, Муринский, скверы Конашевича и Ивана Фомина. Комплекс имеет прекрасную транспортную доступность: станция метро «Проспект Просвещения» в 20 минутах пешком, «Гражданский проспект» - 10 минут на общественном транспорте. До центра города можно доехать за 20 минут, до въезда на КАД - за 5.

Лояльность

Застройщик уделяет большое внимание не только объемам продаж, но и формированию положительного имиджа у покупателей. Поэтому «Л1» регулярно запускает различные акции и программы лояльности для поддержания интереса к своим новостройкам.

Так, в середине июля «Л1» запустила программу «Бонусы за дружбу»: если к компании обратится новый клиент по рекомендации уже состоявшегося покупателя, то первый получит скидку на квартиру, а последний — определенную сумму на счет. В эпоху соцсетей и форумов, посвященных обсуждению плюсов и минусов того или иного ЖК, найти будущих соседей стало проще, так почему бы не воспользоваться такой бонусной программой?

Есть у «Л1» и постоянно действующая программа лояльности, которая рассчитана на приобретение недвижимости ближайшими родственниками клиентов. Размер скидки для таких покупателей зависит от количества метров, которые уже приобрели все члены семьи в совокупности. То есть если вы намерены купить жилье и для себя, и для ребенка или с инвестиционной точки зрения выбираете квартиру в одном из ЖК «Л1», то подобное предложение для вас.

Экономия

Для покупателей, раздумывающих о приобретении квартиры в жилых комплексах комфорт-класса «Лондон Парк» от Л1 в августе также есть дополнительные аргументы для выхода на сделку – паркинг в подарок.

Или другое действующее предложение: покупатели готовых квартир в ЖК «Граф Орлов», который располагается в одном из самых престижных микрорайонов Санкт-Петербурга, на Московском проспекте между станциями метро Парк Победы и Московская, можно оформить жилье в рассрочку, оплатить 50% и получить ключи от новой квартиры.

Локация у комплекса весьма удобна – в 300 м от станции метро Московская и в 10 км от центра Санкт-Петербурга. Выезды на КАД и ЗСД находятся в двух км от Жилого комплекса, а расстояние до аэропорта «Пулково», из которого можно улететь буквально в любую точку земного шара, всего 10 км. Неподалеку от комплекса располагаются известные городские достопримечательности: Парк Победы, Московская площадь, Музей Блокады, Чесменская Церковь, Российская Национальная библиотека, Новодевичий монастырь, советская пирожковая в единственной сталинской высотке в Санкт-Петербурге.

Да и в целом, инфраструктура, окружающая ЖК «Граф Орлов» исключительно развита: рядом множество торговых центров, ресторанов, спортивных учреждений, престижные школы, государственные и частные детские сады. Цены на квартиры здесь начинаются со скидкой от 29 млн 480 тыс. рублей. Дисконт, который предлагает компания, превысит 5 млн рублей. Хорошая экономия для семейного бюджета.

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