Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

«Шаг мести»: КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

КСИР заявил об ударе по штаб-квартире ЦАХАЛ и 27 военным базам США
Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил ракетами и беспилотниками по военным объектам Израиля и США, в том числе по 27 американским базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает информационное агентство Ирана Tasnim.

По данным КСИР, удар, в частности, был нанесен по авиабазе ВВС Израиля Тель-Ноф, штаб-квартире армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и крупному оборонному комплексу в Тель-Авиве. В КСИР пообещали, что иранские вооруженные силы не позволят прекратиться звукам сирен тревоги «на окуппированных территориях и американских базах», назвав это «шагом мести». Иран продолжит наносить серию «карающих» ударов в ответ на атаки США и Израиля и ликвидацию верховного лидера страны Али Хаменеи, говорится в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», в ходе которой были атакованы многие города Исламской Республики, есть жертвы среди мирных жителей. В ответ Иран обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже в Иране подтвердили ликвидацию верховного лидера страны. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Fars узнало о ликвидации четырех родственников Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!