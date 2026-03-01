«Шаг мести»: КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и базам США

КСИР заявил об ударе по штаб-квартире ЦАХАЛ и 27 военным базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил ракетами и беспилотниками по военным объектам Израиля и США, в том числе по 27 американским базам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает информационное агентство Ирана Tasnim.

По данным КСИР, удар, в частности, был нанесен по авиабазе ВВС Израиля Тель-Ноф, штаб-квартире армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и крупному оборонному комплексу в Тель-Авиве. В КСИР пообещали, что иранские вооруженные силы не позволят прекратиться звукам сирен тревоги «на окуппированных территориях и американских базах», назвав это «шагом мести». Иран продолжит наносить серию «карающих» ударов в ответ на атаки США и Израиля и ликвидацию верховного лидера страны Али Хаменеи, говорится в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», в ходе которой были атакованы многие города Исламской Республики, есть жертвы среди мирных жителей. В ответ Иран обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Позже в Иране подтвердили ликвидацию верховного лидера страны. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Fars узнало о ликвидации четырех родственников Хаменеи.