Новости политики

В Евросоюзе допустили переговоры с Россией

Спикер ЕК Пиньо: в какой-то момент Евросоюзу придется начать переговоры с Россией
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) в какой-то момент придется начать переговоры с Россией. Об этом заявила представитель Еврокомиссии , чьи слова приводит ТАСС.

«Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом [России Владимиром] Путиным», — заявила Пиньо.

В то же время спикер ЕК заметила, что до «этого уровня» еще не удалось добраться.

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Европы может стать полезным возобновление диалога с главой России Владимиром Путиным. Французский лидер выступил с таким заявлением после того, как страны Евросоюза договорились о выделении Украине €90 млрд.

10 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила, что для Европы пришло время для начала переговоров с Россией.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.

