Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Дании предупредили о «конце НАТО» в случае нападения США на Гренландию

Премьер Дании Фредериксен: нападение США на Гренландию будет означать конец НАТО
Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe/Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о серьезных последствиях возможного нападения США на Гренландию. В интервью Danmarks Radio она прямо заявила, что подобный акт агрессии приведет к краху НАТО.

«Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится», — подчеркнула Фредериксен.

Она выразила сомнения относительно того, что президент США Дональд Трамп отказался от планов по приобретению Гренландии, отметив его серьезный настрой в этом вопросе.

Датский премьер также сообщила, что в ходе телефонного разговора с Трампом четко заявила о позиции Копенгагена, согласно которой аннексия любой из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов – абсолютно неприемлема.

До этого издание Politico писало, что Соединенные Штаты могут предпринять шаги по установлению контроля над Гренландией в ближайшей перспективе. По данным газеты, подобный сценарий может развернуться в период до ноябрьских промежуточных выборов в США или в преддверии 250-летия независимости страны, отмечаемого 4 июля.

Ранее в Еврокомиссии заявили о поддержке территориальной целостности Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566293_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+