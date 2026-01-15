Эксперт назвал варианты развития событий вокруг Гренландии

У президента США Дональда Трампа еще есть пространство для публичного обсуждения ситуации вокруг Гренландии и возможности снизить напряженность, предложив компромисс. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

По словам эксперта, у Вашингтона есть множество форматов взаимодействия — от размещения военных баз до других неполярных вариантов. Сторонам еще предстоит «поругаться и потрясти мускулами», прежде чем созреет окончательное решение.

«Я думаю, что решение лежит внутри, но оно должно созреть, стороны должны еще поругаться, потрясти мускулами, посоздавать угрозы», — сказал Асафов.

Политолог обозначил два полярных сценария: либо США откажутся от претензий, соблюдая договоренности по историческому письму госсекретаря Лансинга (при сделке по Виргинским островам в начале XX века), либо остров станет частью Соединенных Штатов.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен упрекнул Трампа в «неуважении» и подчеркнул, что Гренландия не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предрекла конец для НАТО в случае атаки США.

14 января 2026 года состоялась встреча между представителями администрации Трампа с одной стороны, а также главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивианом Моцфельдтом с другой. Рассмуссен после встречи заявил, что им не удалось изменить мнение американских властей. При этом в Минобороны Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США.

15 января СМИ сообщили о прибытии первых европейских военных в Гренландию, а также о грядущих демонстрациях против США в Дании.

Ранее в США назвали «катастрофической ошибкой» возможный захват Гренландии.