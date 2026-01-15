В США назвали «катастрофической ошибкой» возможный захват Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа находится на грани «катастрофической ошибки» в сфере национальной безопасности, когда пытается получить Гренландию. Об этом написал журналист газеты The New York Times Дэвид Фрэнч.

«Администрация Трампа, возможно, находится на грани самой катастрофической ошибки в сфере национальной безопасности за всю мою жизнь. Она пытается запугать Данию, чтобы та передала Соединенным Штатам Гренландию, свою полуавтономную территорию. Мы предлагаем его купить, но это предложение делается под дулом пистолет», — отметил Фрэнч.

Журналист подчеркнул, что сейчас «необходимо противостоять захвату Гренландии», так как запугивание Дании может «ослабить США» и «сделать их беднее».

Кроме того, Фрэнч написал, что Трамп собирается превратить Европу в регион, который «существует под американским господством», и относится к «историческим союзникам» США как к «реальным или потенциальным врагам».

«Если мы разорвем эти союзы, мы станем меньше и слабее. Если мы сделаем это из-за гордости, власти и жадности, то положим конец не просто союзу, а подорвем собственный характер. Мы принизим себя во всех отношениях, и никакое количество полученной суверенной замороженной земли не сможет скрыть наш национальный позор», — отметил он.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен упрекнул Трампа в «неуважении» и подчеркнул, что Гренландия не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предрекла конец для НАТО в случае атаки США.

14 января 2026 года состоялась встреча между представителями администрации Трампа с одной стороны, а также главой МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивианом Моцфельдтом с другой. Рассмуссен после встречи заявил, что им не удалось изменить мнение американских властей. При этом в Минобороны Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США.

15 января СМИ сообщили о прибытии первых европейских военных в Гренландию, а также о грядущих демонстрациях против США в Дании.

Ранее спецпосланник Трампа объяснил интерес США к Гренландии.