«Мы что, дураки?»: мэр Тбилиси отреагировал на предложение ввести антироссийские санкции

Мэр Тбилиси Каладзе усомнился в целесообразности введения санкций против России
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Мэр Тбилиси и глава правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе усомнился в целесообразности призывов к введению санкций против России. Об этом сообщает «Имеди».

Комментарии Каладзе прозвучали в ответ на недавний доклад Европейского совета (саммит лидеров стран ЕС). Градоначальник Тбилиси заявил, что введение санкций против России «нереалистично», указав на то, что некоторые европейские страны в свою очередь продолжают поддерживать активные экономические связи с Россией.

«Какие санкции мы должны вводить против России? Они сами ведут обширную торговлю с Россией — те самые представители некоторых европейских стран, которые призывают нас ввести санкции. Посмотрите на статистику последних лет: посмотрите на их экономический оборот с Россией. Мы что, дураки»? – сказал Каладзе.

Грузинский политик отметил, что введение санкций против России едва ли повлияет российскую экономику. «Это немыслимо», — подчеркнул он. При этом, уверен Каладзе, такой шаг навредит «трудолюбивому грузинскому народу», и разрушит экономику республики.

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах».

