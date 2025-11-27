Глава МИД Канады назвала главное условие для мира на Украине

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что окончательное решение о мирном соглашении должно оставаться за Украиной, в том числе по вопросу ее территориальной целостности. Ее слова приводит «Укринформ».

«Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение по Украине остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности», — заявила Ананд.

Она также заверила, что Оттава продолжит поддерживать Киев в области верховенства права, мира, безопасности и территориальной целостности. По словам главы МИД Канады, необходимо обращать внимание на эти решения и их влияние на Европу и остальной мир.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника писал, что в представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Ранее Украина в Женеве предупредила, что не будет менять конституцию.